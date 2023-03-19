Michele Morrone sevgilisi 2023'te yine değişti Moara Sorio ile Hatay pozları verdi

İtalya'nın son zamanlardaki yıldız ismi Michele Morrone sevgilisi ile birlikte Hatay'a geldi ve depremzede vatandaşları ziyaret edip onlara hediyeler verdi. İtalya'da Can Yaman'ın kankası olan ve DNİ 365 yani 365 Gün filmi ile geniş kitleler tarafından tanınan Michele Morrone'un hayatı da merak edildi. Aynı zamanda model ve şarkıcı da olan Michele Morrone bir evlilk yapmıştı 2 tane de oğlu var. Peki Michele Morrone'un yeni sevgilisi Moara Sorio kim?

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DNİ 365 yani 365 gün filmleri ile kısa sürede tüm dünyada adını duyuran yakışıklı oyuncu Michele Morrone dün sevgilisi ile Hatay'a geldi. Hatay'da depremin vurduğu yerleri ve çadır kentleri bir bir gezen Michele Morrone, çocuklara ve vatandaşlara hediyeler dağıttı. Gönülleri bir kez daha kazanan oyuncu Michele Morrone bu ziyaretinin ardından merak konusu oldu. Peki kimdir Michele Morrone, aslen nereli, kaç yaşında, evli mi? Michele Morrone'un Hatay'a birlikte gittiği sevgilisi kimdir?

Aynı zamanda filmlerinin yanı sıra Michele Morrone İtalya'da yükselişe geçen Türk oyuncu Can Yaman'ın da kankası. Birlikte birçok programa ve davete katılan Michele Morrone'un Hatay'a gelmesi, Can Yaman'in ise henüz deprem bölgelerine gelmesi takipçileri ikiye böldü.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ili yıkıcı şekilde etkiledi.

Ünlü isimler de afet bölgesine giderek bölgedeki halkın yardımına koştu. Deprem bölgesine bu kez İtalyan bir yıldızdan destek geldi.

'365 Gün' filmiyle dünyada geniş hayran kitlesine ulaşan oyuncu Michele Morrone depremin en çok etkilediği yerlerden olan Hatay'a gitti. Geçtiğimiz günlerde günlerde sevgilisi Moara Sorio ile İstanbul'a gelen Michele Morrone, Hatay'daki çadırkenti ziyaret etti.

Morrone, bu anları da Instagram hesabından paylaştı.

Depremzedeler ile yakından ilgilenen aktör, çocuklarla da oyunlar oynadı. Morrone deprem bölgesine yardım kolileri de taşıdı. İtalyan yıldız ayrıca çocuklarla boyama yaptı.

Morrone önceki gün kız arkadaşı Moara Sorio ile Galataport'ta el ele görüntülendi. Hayranlarının fotoğraf isteğini "Gizli geldim" diyerek reddetti. Çiftin, Moara Sorio'ya göğüs estetiği yaptırmak için geldiği öğrenildi.