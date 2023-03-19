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Sandık görevlisi ne yapar görevli ücreti nereden alınacak? 2023 ücreti belli mi?

Sandık görevlisi ne yapar görevli ücreti nereden alınacak? 2023 ücreti belli mi?

Esnafın, tüccarın, pazardaki manavın, okuldaki öğrencinin kısacası Türkiye'nin gündemi şu sıralar 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde. Şimdiden sonuçları büyük bir heyecanla beklenen 2023 14 mart seçiminde sandık görevlisi olmak için neler gerekiyor, nereye başvuru yapılacak ve sandık görevlileri kaç para ücret alacak?

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Türkiye şu günlerde nefesini tuttu 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yoğunlaştı. Heyecanlı geri sayım cumhurbaşkanı adaylarının isimlerinin belli olması ile daha da hızlandı. Türkiye'yi çok önemli bir seçim beklerken birçok vatandaşta seçim günü sandık görevlisi nasıl olur sorusuna yanıt arıyor.  14 Mart seçimlerinde sandık görevlisi olmak isteyen vatandaşlar öncelikle  ikametgah adreslerine göre, ilçe seçim kurullarına başvuruda bulunması gerekiyor. Ayrıca adayların 18 yaşını doldurması da şart. 2023 yılı sandık görevli ücretleri henüz belli olmadı ama 2019 seçimlerde başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ücret ödenmişti. Ayrıntılar geldikçe internethaber'den takip edebilirsiniz. 

Peki sandık görevlisi nasıl olur, nereye başvuru yapılır, kimler sandık görevlisi olabilir ve 2023 ücreti nedir sorularının yanıtlarını cevaplamaya çalıştık...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa’nın 116’ncı maddesinde ‘’Cumhurbaşkanının Seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.’’ hükmünde yer alan yetkisini kullanarak seçim kararını imzaladı ve seçim kararı resmi olarak 14 Mayıs olarak belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu, 14 Mayıs Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan takvim dahilinde seçimin başlangıç tarihinin ise 18 Mart olarak belirledi.

Sandık görevlisi olma şartları

2023 yılına ait sandık başvuruları ve sandık görevlisi olma şartları henüz açıklanmadı. Sandık görevlisi olmak için aranan şartların arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak gibi maddelerin yer alması bekleniyor. 2019 seçimlerde başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ücret ödenmişti. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimler için sandık görevlilerine ne kadar ücret ödeneceği henüz açıklanmadı.

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