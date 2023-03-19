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Malatya'da peş peşe deprem oldu! Çevre iller de hissetti, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama

Malatya'da peş peşe deprem oldu! Çevre iller de hissetti, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı Malatya'da bu sabah deprem paniği yaşandı. Kentte, merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD, Saat 10.25'te yaşanan ve çevre illerde hissedilen Malatya depreminin şiddetini 4 olarak açıkladı. Malatya'da 10:39'da ikinci bir deprem daha yaşandı. Kandili Rasathanesi ikinci depremle alakalı açıklama yaptı.

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Malatya güne depremle uyandı. Malatya'da merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 10.25'teki depremin derinliği 6,96 kilometre olarak açıklandı.

Çevre ilçe ve illerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da 4 bine yakın bina yıkılmıştı.

Malatya'da 15 dakika sonra!

Malatya'da bugün yaşanan ilk depremden yaklaşık 15 dakika sonra yeni bir deprem daha meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre, Doğanşehir ilçesinde saat 10:39 sıralarında 3.3 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. İkinci deprem 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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