'Hesap soracağım' deyip Demet Özdemir fena patladı! Oğuzhan Koç'la kavga etti evi terk etti iddiası vardı
Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliğinde kriz çıktı dendi. Magazin basınında geniş yer tutan haberde, Demet Özdemir'in evi terk ettiği söylendi. Ünlü oyuncu Demet Özdemir günler sonra sessizliğini bozarak adeta patladı. Demet Özdemir 'Hesap soracağım' diyerek şu sözleri kullandı:
Geçen Ağustos ayında dünya evine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliğinde kara bulutlar dolaştığı ve ikili arasında yaşanan tartışmanın ardından Demet Özdemir’in evi terk ettiği iddia edilmişti.
İkilinin bir süredir ayrı olduğu ve Koç’un barışmak için mücadele ettiği de iddialar arasındaydı.
"Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir kavga etti" haberindeki iddialar
Hürriyet'te yer alan iddialara göre, deprem felaketi nedeniyle doğum günü partisi yapmak istemeyen güzel oyuncuya, yakın arkadaşları küçük bir kutlama organize etti.
Haberde, Arkadaşların evinde gerçekleşen bu küçük kutlamada Oğuzhan Koç'un, eşi Demet Özdemir'i üzecek bazı davranışlarda bulunduğuna yer verildi.