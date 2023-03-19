Cumhur İttifakı kulisleri! HÜDA PAR'a hangi iller verilecek? AK Parti'nin emekli asker sürprizleri...

Cumhur İttifakı'nda seçim çalışmaları hızlandı. MHP ve BBP kendi listeleriyle seçime girecek. BBP'nin geri adım atma çabası AK Parti'den döndü... HÜDA PAR'a 3 ilde garanti, 5 ilde ise riskli yerler verilecek... AK Parti'nin emekli asker sürprizleri neler?.. Ayhan Bilgen ve Altan Tan nereden aday gösterilecek?.. İşte MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat'ın Cumhur İttifakı kulis haberleri...

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MAK Araştırma'nın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Cumhur İttifakı kulislerinde konuşulanları yazdı. Cumhur İttifakı ne kadar genişleyecek: AK Parti, ittifak bünyesine dahil ettiği partilere kaçar milletvekili verecek? HÜDA PAR hangi illerde ilk sırayı alacak? AK Parti'nin emekli asker sürprizleri neler?.. BBP ve MHP seçime kendi listeleriyle mi girecek? İşte Mehmet Ali Kulat'ın Twitter hesabından paylaştığı kulis bilgileri...

MHP seçime ayrı listeyle girecek

- MHP geçmişte olduğu gibi seçime ayrı mı? Yoksa seçilecek yerlerden iki grup kuracak kadar isim Ak Parti listelerinden mi girsin? Farklı görüşler tartışılsa da; hatta her iki partiden iki hukukçu formül çalışsa da MHP seçime ayrı girecek gibi...

HÜDA PAR'ın listeye gireceği iller

-Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan HÜDAPAR'a Diyarbakır 2. sıra, Batman 2. sıra, Van 3. sıra ve artı 5 riskli yerler olmak üzere 8 milletvekili kontenjanı verileceği iddiası Ak Parti'de neredeyse netleşti deseler de biraz daha çalışılacak gibi...

BBP geri adım atmak istiyor ama..

Cumhur İttifakı’nda yer alan BBP'nin seçime kendi listeleri ile ayrı gireceği yönündeki açıklamaları hibrit bir beraberliğe dönüşebilir. BBP cenahından beklenti seçilecek yerlerde 8 civarında milletvekilliği... Ancak Ak Parti tarafı bu talebi karşılamaktan şimdilik çok uzak. AK Parti, BBP'nin arzusu için "karşılanması çok zor bir talep" diyor. BBP'nin ittifak içi ama kendi listesi ile seçime girmesi muhtemel...

Ayhan Bilgen ve Altan Tan nereden?

AK Parti, Ses Parti Genel Başkanı Ayhan Bilgen için Kars 1. sıra ve Ses Partiden 3 ismi de farklı yerlerde listelere koyma fikri, Kars yerine İstanbul 3. bölge şekline evrilebilir. Altan Tan için de Doğu Güneydoğu konuşulsa da Adana ve Mersin'den biri muhtemel.

ANAP lideri Kırıkkale'de liste başı mı?

Cumhur İttifakı'nın resmi olmasa da ortağı gibi destek veren ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi memleketi Kırıkkale liste başı yerine, Muğla 2. sıra olabilir. Partide başka isimlere AK Parti içinde seçilecek yer verilmesi çok muhtemel görülmüyor

Bürokratlar istifada neden frene bastı

AK Parti 3. Dönem kuralını işletmeyecek. Bu durum özellikle üst bürokrat istifalarını frenledi. Partiye aday başvuruları eskiyle kıyaslanamaz sayıda düşük. Bu durum moral ve motivasyon sıkıntısı olmasın diye hem süre uzatıldı hem de müracaat teşviki yapılıyor.

Bakanlar tamam ya bürokratlar...

Cumhur İttifakı'nın amiral gemisi Ak Parti'de bakanların tamamına yakını Milletvekili listelerine girme hazırlığı yaparken; memur istifa süresini geçiren bazı Bürokrat, Bakan Yardımcısı ve Başdanışmanlar emeklilik dilekçesi ile bu engeli aşıp müracaat edebilir.

Bir de emekli askerler var ki...

(Şimdilik) Son olarak AK Parti ve MHP'de Genel Merkez üst yöneticilerinin tamamına yakını listelerde en iyi yerlerde olabilecek gibi dursa da Ege Bölgesi ve Deprem Bölgesi sürprizleri, birde emekli asker isimler... Çok kulis var da... Şunun şurasında ne kaldı ki.