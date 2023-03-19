BIST 5.136
DOLAR 19,01
EURO 20,27
ALTIN 1.216,37
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da benzeri görülmemiş dolandırıcılık! 'Patent' oyunuyla 200 bin liralık vurgun yaptı

İstanbul'da benzeri görülmemiş dolandırıcılık! 'Patent' oyunuyla 200 bin liralık vurgun yaptı

İSTANBUL'da bir patent firmasının müşterilerini arayan şahıs, kendisini firma çalışanı olarak tanıttıktan sonra belge ücreti adı altında 12 kişiyi toplamda 200 bin lira dolandırarak kayıplara karıştı.

Abone ol

İddiaya göre, İstanbul’da bir patent şirketinin müşterilerini arayan şahıs, kendini şirket çalışanı olarak tanıtarak belge ücreti adı altında para tahsil etti. Toplam 12 kişiyi arayan şüpheli, kendi hesabına gönderttiği toplam 200 bin lira ile kayıplara karıştı.

Yapılan ödeme sonrası dönüş alamayan müşteriler, patent şirketi ile irtibata geçtiklerinde dolandırıldıklarını öğrendi. Patent Vekili Orhan Eriman, özellikle son dönemlerde dolandırıcıların bu yöntemle çok sayıda firmayı dolandırdığını belirterek, dikkatli olmaları yönünde uyardı.

“Olmayan bir işlem için insanlardan para istiyor”

Konuya ilişkin konuşan Marka ve Patent Vekili Orhan Eriman, “Her geçen gün bir müşterimiz dolandırılıyor. Dolandırıcılar, marka patent vekillerine zarar veriyor. Bu şahıslar, sanki patent şirketinden aranmışçasına olmayan bir işlem için insanlardan para istiyor. Müşterilerimizi arayan şahıslar, marka tescili için 10 yıllık ya da 20 yıllık üzerinden fiyat veriyor. Normal şartlarda böyle bir şey yok. Bu yöntemle dolandırılan sadece bizim 12 tane müşterimiz var. Yaklaşık 200 bin lira değerinde bir kayıp var. Bu rakam sadece bizim bildiğimiz. Farklı firmaların müşterilerinin de aynı sorunu yaşadığını duyuyoruz” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
'Hesap soracağım' deyip Demet Özdemir fena patladı! Oğuzhan Koç'la kavga etti evi terk etti iddiası vardı
Foto Galeri 'Hesap soracağım' deyip Demet Özdemir fena patladı! Oğuzhan Koç'la kavga etti evi terk etti iddiası vardı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
EYT'li bayram havasına erken geldi cebine 3 maaş birden girecek Erdoğan sıraladı
EYT'li bayram havasına erken geldi cebine 3 maaş birden girecek Erdoğan sıraladı
Oğlunun kırkında mezarı başında feryat etti "100 bin dolar verdik, ölüsünü aldım"
Oğlunun kırkında mezarı başında feryat etti "100 bin dolar verdik, ölüsünü aldım"
Adana'da baba vicdansız hırsıza isyan etti: Oğlumun umutlarını çaldı
Adana'da baba vicdansız hırsıza isyan etti: Oğlumun umutlarını çaldı
Michele Morrone kimdir kaç yaşında sevgilisi ile Hatay'a gitti gören dönüp yine baktı
Michele Morrone kimdir kaç yaşında sevgilisi ile Hatay'a gitti gören dönüp yine baktı
Süper hücre nedir hava olayı fırtınayı, karı, doluyu aynı andan gören 'şehadet' getirdi
Süper hücre nedir hava olayı fırtınayı, karı, doluyu aynı andan gören 'şehadet' getirdi
Valilik duyurdu! İstanbul'da bugün bazı yollar kapalı olacak
Valilik duyurdu! İstanbul'da bugün bazı yollar kapalı olacak
Fatih Altaylı ile Selman Öğüt birbirine girdi! 'mor don' kavgası olay
Fatih Altaylı ile Selman Öğüt birbirine girdi! 'mor don' kavgası olay
Tansu Çiller bombası! AK Parti'den ne istedi? Süleyman Soylu'yu arayıp ne dedi?
Tansu Çiller bombası! AK Parti'den ne istedi? Süleyman Soylu'yu arayıp ne dedi?
Sepetini alan Tarım Kredi marketlerine koşsun Ramazan öncesi indirim rüzgarı var pirincin, çayın fiyatına bakın
Sepetini alan Tarım Kredi marketlerine koşsun Ramazan öncesi indirim rüzgarı var pirincin, çayın fiyatına bakın
Resmi Gazete’de yayımlandı; YSK'dan gümrük kapılarında oy verme işlemine ilişkin genelge
Resmi Gazete’de yayımlandı; YSK'dan gümrük kapılarında oy verme işlemine ilişkin genelge
Tarım Kredi marketlerinde indirim başladı çayı şekeri yarı fiyatına alın
Tarım Kredi marketlerinde indirim başladı çayı şekeri yarı fiyatına alın
Sandık görevlisi olma şartları 2023 nasıl olunur başvuru sayfasına dikkat edin
Sandık görevlisi olma şartları 2023 nasıl olunur başvuru sayfasına dikkat edin