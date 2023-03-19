İstanbul'da benzeri görülmemiş dolandırıcılık! 'Patent' oyunuyla 200 bin liralık vurgun yaptı

İSTANBUL'da bir patent firmasının müşterilerini arayan şahıs, kendisini firma çalışanı olarak tanıttıktan sonra belge ücreti adı altında 12 kişiyi toplamda 200 bin lira dolandırarak kayıplara karıştı.

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İddiaya göre, İstanbul’da bir patent şirketinin müşterilerini arayan şahıs, kendini şirket çalışanı olarak tanıtarak belge ücreti adı altında para tahsil etti. Toplam 12 kişiyi arayan şüpheli, kendi hesabına gönderttiği toplam 200 bin lira ile kayıplara karıştı.

Yapılan ödeme sonrası dönüş alamayan müşteriler, patent şirketi ile irtibata geçtiklerinde dolandırıldıklarını öğrendi. Patent Vekili Orhan Eriman, özellikle son dönemlerde dolandırıcıların bu yöntemle çok sayıda firmayı dolandırdığını belirterek, dikkatli olmaları yönünde uyardı.

“Olmayan bir işlem için insanlardan para istiyor”

Konuya ilişkin konuşan Marka ve Patent Vekili Orhan Eriman, “Her geçen gün bir müşterimiz dolandırılıyor. Dolandırıcılar, marka patent vekillerine zarar veriyor. Bu şahıslar, sanki patent şirketinden aranmışçasına olmayan bir işlem için insanlardan para istiyor. Müşterilerimizi arayan şahıslar, marka tescili için 10 yıllık ya da 20 yıllık üzerinden fiyat veriyor. Normal şartlarda böyle bir şey yok. Bu yöntemle dolandırılan sadece bizim 12 tane müşterimiz var. Yaklaşık 200 bin lira değerinde bir kayıp var. Bu rakam sadece bizim bildiğimiz. Farklı firmaların müşterilerinin de aynı sorunu yaşadığını duyuyoruz” dedi.