35 bin lira almak isteyen acele etsin Akbank ihtiyaç kredisi almak için süre daralıyor

Bankaların birbirleri ile emekli promosyon yarışı devam ederken o bankadan flaş bir hamle geldi. Yeni kampanyası ile vatandaşa nefes aldıracak banka 35 bin TL ödeme yapacak. Başvuruların başladığı duyurulurken müşterilerin yerine getirmesi gereken şartlar da belli oldu. İnternet üzerinden kolayca başvuru yapabileceğiniz 36 ay vadeli 35 bin TL ihtiyaç kredisi imkanından yararlanabilmek için yapmanız gerekenler haberimizde...

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Bankaların hem yeni müşteriler çekmek adına hem de ihtiyacı olan vatandaşlara nefes aldıracak düşük faizli, uzun vadeli kredi imkanları sağladığı kampanya çalışmaları devam ediyor. EYT'nin yasalaşmasının ardından milyonlarca yeni emekli için promosyon savaşı veren bankanlar "ihtiyaç kredisi" için kolları sıvadı. 36 ay vadeli 35 bin TL kredi imkanı sunan bankanın uyguladığı kampanyada başvurular başlarken, aranan şartlar belli oldu. Mart ayı sonunda bitecek kampanya için süre daralıyor. İşte ödemenin detayları ve aranan şartlar....

Akbank kampanyayı duyurdu



Akbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan kişilere uygun faizlerle bu krediler 36 ay vadeli olarak verilerek mart ayı sonuna kadar devam edecek olan kampanya ile birlikte nakit kullandırılacağı açıklandı.

Tek şart düzenli kullanmak



35.000 TL'ye kadar nakit kredisi kullanacak olan vatandaşlar için gerçekleştirilen yeni kampanyada bankamatik kartını düzenli olarak kullanan ve alışveriş yapan kişilere Akbank tarafından ödeme verileceği açıklandı.

Başvurular başladı, şartlar belli oldu



35 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız ve banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız işlemlerinizi gerçekleştirerek nakit kredi kullanabilecek ve başvuru şartlarına uygun olarak işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabileceksiniz.

Bankamatik kartı hesabınız üzerinden Akbank aracılığı ile birlikte nakit kredi almak istiyorsanız Akbank müşterisi olan vatandaşlar nakit ihtiyacını kullanabilmeleri için öncelikli olarak banka hesapları üzerinden internet şifresi alması gerekiyor.

35.000 TL nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar banka müşterileri olmaları durumunda hemen aynı gün içinde işlemlerini gerçekleştirerek 24 ay vadeli ve 36 ay vadeli Kredi başvurusunu Akbank üzerinden internet bankacılığı uygulaması olan Akbank direkt uygulaması üzerinden yapabilmektedir.

Akbank aynı zamanda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşların cep telefonları üzerinden SMS atarak da ihtiyaç kredisi ödemelerini vereceğini ve bu kredileri hesaplara yatırarak kullandıracağını açıkladı. sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44-25 numarasına göndermeniz halinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.