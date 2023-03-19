Sivasspor'un başı ağrıyacak! UEFA harekete geçti...

Sivasspor - Fiorentina maçında kırmızı-beyazlı taraftarın sahaya girerek rakip futbolcuya yumruk atması temsilcimizin başını ağrıtacak.

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UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Sivas'ın Fiorentina'yı konuk ettiği karşılaşmanın son anlarında sahaya giren 2 taraftardan biri Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya saldırmış ve burnunu kırmıştı.

Sivassporlu taraftarın Fiorentinalı oyuncu Alessandro Bianco'nun burnunu kırmasının üzerine UEFA soruşturma açtı.

İtalyan oyuncuya yumruk atan taraftar ve sahaya atlayan başka bir taraftar, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Şüpheliler, ifadelerinde maçın son anlarında skorun verdiği öfkeyle bir anlık sahaya girdiklerini belirtmişti.

"O sadece 20 yaşında bir çocuk" demişti

Maçtan sonra Bianco’nun burnunun kırıldığını söyleyen Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, “Ben bunu kınanacak bir olay olarak görüyorum. Tabi oyuncumuzda böyle bir şey beklemiyordu. Taraftarların takımlarını desteklerini anlıyorum ama böyle bir olayın bütün bir maçı mahvettiğini düşünüyorum. Çok kızgınım. Gerçekten tiksindiğimi söylemek istiyorum. Bir taraftar, Bianco'ya yumruk atıp burnunu kırdı. Gerçekten utanç verici. Galibiyete rağmen, başka bir şey düşünemiyorum. O sadece 20 yaşında bir çocuk." demişti.

Rıza Çalımbay özür dilemişti

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay da yaşanan olayı kınarken, saldırının kabul edilemez olduğunu söyleyip şöyle özür dilemişti: ”Öncelikle tüm İtalyanlardan özür diliyoruz. Hiç olmaması gereken bir olay yaşadık. Sivas'ta daha önce böyle bir olay yaşanmamıştı. Bundan dolayı çok üzgünüz. Belki de maçın önüne geçen bir konu oldu. Biz de maalesef engelleyemedik. Bundan dolayı onlardan çok özür diyoruz, kusura bakmasınlar.”