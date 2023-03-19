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Süper Hücre fırtınası ne demek tehlikeli mi ne kadar sürer böylesi ilk kez görüldü

Süper Hücre fırtınası ne demek tehlikeli mi ne kadar sürer böylesi ilk kez görüldü

Türkiye son yüzyılın en büyük deprem felaketi ile boğuşurken, yaraları sarmaya devam ederken şimdi de süper hücre hava olayı başladı ve yürekleri ağza getirdi. Kilis'te görünen süper hücre hava olayında fırtına, dolu, kar, yağmur ve şiddetli gök gürültüsünü ilk görenler dumur oldu. Peki nedir bu süper hücre hava olayı, neden görülür ve süper hücre tehlike mi?

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11 ili etkileyen büyük depremin ardından Şanlıurfa ve Adıyaman büyük sel felaketi ile bir kez daha kabusu yaşadı onlarca vatandaşımız sele kapılıp hayatını kaybetti. Şimdi de Kilis'te 'Süper Hücre Fırtınası' olarak bilinen bir doğa olayı meydana geldi. Ard arda çakan şimşekler geceyi gündüze çevirirken bir yandan da şimşek, yıldırım, gök gürültüsü, dolu, fırtına ve sağanak yağmuru bir arada yaşadı. Neredeyse tüm hava olaylarını aynı anda yaşayan Kilisliler ise ne olduğunu anlamadı. Bölgedeki vatandaşları tedirgin eden doğa olayı hakkında araştırmalar başladı. Süper hücre fırtınası geçtiğimiz Eylül ve Ekim aylarında İstanbul'da da etkili olmuştu. Peki süper hücre nedir? Süper hücre fırtınası neden olur, nasıl oluşur?

Süper hücre, atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgâr yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgârların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir.

Süper hücre bir diğer adıyla oraj, genellikle şimşek ve gök gürültüsü ile birlikte yağmur veya dolu eşliğinde görülür.

Orajın sınıfları nelerdir?


Orajın dört alt sınıfından (süper hücre, bora hattı, çoklu hücre ve tek hücre) biri olan süper hücre, bunlar arasında yaygınlığı en az olanıdır.

Süper hücre 'Az Yağışlı' (Low-precipitation: LP), 'Klasik' (Classic), 'Bol Yağışlı' (High-precipitation: HP) olmak üzere üç çeşittir.

Süper Hücre Fırtınası Neden Olur?

Orajın halk arasındaki adı gök gürültülü fırtına olarak bilinir. Bu hava olayı çoğunlukla şimşek, gök gürültüsü ve yağmur ile gözlemlenir. Nadir görülen bu hava olayı, kümölonimbüs bulutları yüzünden gerçekleşir. Bu doğa olayında yağışlar bazen yerini kar ya da doluya bırakabilir. Doluya neden olan orajlar dolu fırtınası adıyla anılır. Şiddetli orajların görüldüğü durumlara ise süper hücre denir.

Süper hücre neden olur?

Süper Hücre olayı atmosferin yukarı seviyelerinde, rüzgar yön değişiminin şiddetine bağlı olarak oluşan aşırı termodinamik kararsızlık nedeniyle meydana gelir. Bu durumdan dolayı dikey rüzgarların fazla olduğu bölgelerde süper hücre adı verilen olay meydana gelir. Süper hücre, yüksek nem oranı, yoğun kararsızlık ve tetikleyicinin bir araya gelmesi sonucu oluşur.

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