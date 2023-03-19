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Bülent Arınç AK Parti'den aday oluyor! Cemil Çiçek neden 'o iş çoktan bitti' dedi?

Bülent Arınç AK Parti'den aday oluyor! Cemil Çiçek neden 'o iş çoktan bitti' dedi?

AK Parti'nin eski ağır topları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek'in 14 Mayıs seçimlerinde aday gösterilecekleri iddia edildi. Cemil Çiçek Ô iş bitti" derken, Bülent Arınç cephesinde neler oluyor?.. İşte son kulis bilgileri...

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14 Mayıs seçimleri için liste çalışmalarını hızlandıran AK Parti'nin eski ağır toplarının da yeniden siyaset sahnesine dönecekleri iddia edildi. Bülent Arınç ve Cemil Çiçek'in AK Parti listelerinden aday gösterilmek istendiği kulislerini aktaran gazeteci Talat Atilla, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'le görüştü, perde arkasını yazdı.

Cemil Çiçek: O iş çoktan bitti...

"Kulislerde, "Cemil Çiçek iktidar partisinden aday olacak" söylentileri çoğalınca, Çiçek'i telefonla aradığını yazan Talat Atilla, "Sayın Bakan partinizden aday olacak mısınız? " sorusunu yönelttim. Doğrusu, evet ve hayırdan daha etkili, içinde birden fazla anlam barındıran bir yanıt verdi bana. 'Hayır, o iş çoktan bitti!'... Biten milletvekilliği mi, yoksa iktidar partisi serüveni mi? Bunu anlamaya az kaldı!" ifadelerini kullandı. 

Arınç, Erdoğan'la buzları eritti

"Bülent Arınç, eski etkinliğinde olmasa da iktidar tabanında ne dediğine kulak kabartılan isimlerden birisidir. Hatta bir miktar özerk, biraz da koalisyonun küçük parçası olarak da görmek mümkün olabilir Arınç'ı" diyen Talat Atilla, "Bülent Arınç'ın Erdoğan'la arasındaki buzları erittiği ve bu seçimlerde Milletvekili olacağı konuşuluyor Ankara'da" dedi.

Arınç aday olursa oğlu olmayacak

Atilla şöyle devam etti: "Bülent Arınç'ın adaylığı gerçekleşirse, iktidarın vekili olan oğlu Mücahit Arınç aday olamayacak. Bülent Arınç cemil Çiçek eski isimleri iktidar aday yapacak. Koalisyonlar eskiden seçimden sonra olurdu, simdi seçimden önce olacak."

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