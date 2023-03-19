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Elazığ'da tartıştığı kuzenini silahla vurarak öldürdü

Elazığ'da tartıştığı kuzenini silahla vurarak öldürdü

ELAZIĞ'da bir şahıs tartıştığı kuzenini silahla vurarak öldürdü. Kaçmaya çalışan şüpheli M.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Olay, dün akşam Güneykent Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Süleyman A. (24) ile kuzeni M. A. (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya döndüğü olayda, M.A. silah ile kuzenine peş peşe ateş etti ve olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Süleyman A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaçmaya çalışan şüpheli M.A. ise jandarma ekipleri tarafından kısa süre içerisinde kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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