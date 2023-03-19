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Kulak zarı patlayana kadar dayak diyen adam: "Bu değilmiş" deyip gittiler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Kulak zarı patlayana kadar dayak diyen adam: "Bu değilmiş" deyip gittiler

ANTALYA'da bir adamın başına gelenler yuh artık dedirtti. Kulak zarı patlayana kadar dayak yedi, ona dayak atanlar ise 'bu değilmiş' deyip kaçtı... Öldüresiye dövüldükten sonra darp raporu alıp şikayetçi olan adam kavşakta yaşadığı dehşeti anlattı.

Kulak zarı patlayana kadar dayak diyen adam: "Bu değilmiş" deyip gittiler

Olay, 15 Mart Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında Etiler Mahallesi Kızılarık Caddesi üzerinde meydana geldi. 

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Kulak zarı patlayana kadar dayak diyen adam: "Bu değilmiş" deyip gittiler

Otomobiliyle evine giden Kudbettin Kaya (52) caddeden sokağa gireceği sırada bir başka araç önünü kesti. 

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Kulak zarı patlayana kadar dayak diyen adam: "Bu değilmiş" deyip gittiler

Araçtan inen kimliği belirsiz 4 kişi, iddiaya göre Kaya'yı sebepsiz yere darp etmeye başladı.

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Kulak zarı patlayana kadar dayak diyen adam: "Bu değilmiş" deyip gittiler

Kullandığı otomobil içinde kafasına tekme ve yumruklar yiyen Kaya, kanlar içinde yere yığıldı.

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