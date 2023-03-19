Kulak zarı patlayana kadar dayak diyen adam: "Bu değilmiş" deyip gittiler
İhlas Haber Ajansı
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ANTALYA'da bir adamın başına gelenler yuh artık dedirtti. Kulak zarı patlayana kadar dayak yedi, ona dayak atanlar ise 'bu değilmiş' deyip kaçtı... Öldüresiye dövüldükten sonra darp raporu alıp şikayetçi olan adam kavşakta yaşadığı dehşeti anlattı.
Olay, 15 Mart Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında Etiler Mahallesi Kızılarık Caddesi üzerinde meydana geldi.
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Otomobiliyle evine giden Kudbettin Kaya (52) caddeden sokağa gireceği sırada bir başka araç önünü kesti.
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Araçtan inen kimliği belirsiz 4 kişi, iddiaya göre Kaya'yı sebepsiz yere darp etmeye başladı.
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Kullandığı otomobil içinde kafasına tekme ve yumruklar yiyen Kaya, kanlar içinde yere yığıldı.
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