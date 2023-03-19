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Şenol Güneş'ten "Maçlar sahada değil masada kazanılıyor" diyen Jorge Jesus'a yanıt

Şenol Güneş'ten "Maçlar sahada değil masada kazanılıyor" diyen Jorge Jesus'a yanıt

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin tecrübeli çalıştırıcısı Jorge Jesus'un "Maçlar sahada değil masada kazanılıyor" şeklindeki sözlerine yanıt verdi.

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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında İstanbulspor’u 3-1 mağlup eden Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, milli takım arası sonrası Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Derbiye daha çok var" diyen Güneş, "14 oyuncu milli takımlara gidecek. Çarşamba günü idmanlara başlayacağız. Giden oyuncuların ne durumda geleceğini bilmiyoruz. Ligin ertelenmesi, bazı maçların ertelenmesi dengeleri bozdu. Bazı değişiklikler yapmamız gerekebilir. Onları yapamayacağız gibi gözüküyor. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. O maçı iyi geçersek çok daha başka şeyler konuşuruz” dedi.

"Saygısızlık yapılmasını doğru bulmuyorum"

Şenol Güneş, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un “Maçlar sahada değil masada kazanılıyor” şeklindeki ifadesi ile ilgili, “Bu tip yorumları doğru bulmuyorum. Beşiktaş’ın haksızlığa uğramasını doğru bulmuyorum. Saygısızlık yapılmasını doğru bulmuyorum. Beklentimiz yok. İşimize odaklanacağız. Bize de sormasınlar. Önceden sorsunlar diyordum, artık sormasınlar” yanıtını verdi.

Sevilla'ya elenen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus, maç sonu basın toplantısında Türkiye liginin sportif bir gerçekliği olmadığını dile getirmişti. Jesus, maçların sahada değil masada kazanıldığını söylemişti. Jesus sinirli şekilde masaya defalarca elini vurmuştu:

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