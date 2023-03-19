HÜDA PAR Başkanı Yapıcıoğlu 'Sapıklık özgürlüğü yoktur' deyip ekledi: Kaç vekil alacağız pazarlık ediyoruz

Cumhur İttifakı'na katılması beklenen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Pati ile kaç ilden vekillik alacaklarıyla ilgili görüşmelerinin sürdüğünü söyledi. “Sapıklık özgürlüğü yoktur. Bizim inancımızda böyle bir özgürlük yoktur” diyen Yapıcıoğlu, "25 yıl evli kalan kadın özellikle de anneyse primleri devlet tarafından karşılanmak üzere emeklilik hakkı tanınmalıdır” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile geçekleştirdiği görüşme sonrasında HÜDA-PAR'ın Cumhur İttifakı’na dahil olmasının ardından gözler HÜDA-PAR cephesine çevrildi. Yaşanan süreç ve parti politikalarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Yapıcıoğlu, “Hem Cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçiminde birlikte hareket etmek için Cumhurbaşkanı bize Cumhur İttifakı’na katılmamız ve destek vermemiz doğrultusunda bir talepte bulundu” dedi. İşte Yapıcıoğlu'nun açıklamasından çarpıcı satır başları...

Nereden kaç vekil alacağız görüşülüyor

- Biz Cumhurbaşkanı’na Cumhurbaşkanlığı seçiminde destek vereceğimizi açıkladık. Parlamento seçimleriyle ilgili görüşmemizde birlikte hareket etme konusunda prensipte evet dedik. Ama bunun nasıl olacağını ve ne şekilde olacağını partiden yetkilendirdiğimiz arkadaşlarımızın yaptıkları çalışmalar sonucunda şekilleneceğini söyledik. Bu konuyla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor.

- Nereden ve kaç kişinin milletvekili adayı olacağı ile ilgili bir netlik yok. Milletvekilliği konusunda tabii ki bizim bir talebimiz oldu. Parlamento seçimlerine birlikte katılacaksak mutlaka bizim de parlamentoda temsil edilmemiz gerekir.

Birşeyler kaşınmak isteniyor

- Henüz bu görüşmelere başlamadan önce de bir ittifak içerisinde yer alabileceğimizi ama kendi programımız, rengimiz ve kimliğimizle bir ittifak içerisinde yer alma imkanı varsa bunu değerlendirebileceğimizi söyledik. Israrla bu konu üzerinde sorular soruluyor. Bir şeyler kaşınmak istiyor. Sanki ittifak yapan partilerin programları ya da memleketin tüm meseleleriyle ilgili düşünceleri tam bir uyum içerisinde olmak zorundaymış gibi cümleler kuruluyor. Böyle bir zorunluluk yok.

Sapıklık özgürlüğü yoktur!

- Tam özgürlükçülük diye bir şey hiçbir düşünce sisteminde yoktur. Hiç kimsenin toplumun haklarını çiğnemeye, toplumun huzurunu ve düzenini bozmaya bir hürriyeti olamaz. Başkasının özgürlüğünün başladığı yerde sizin özgürlüğünüz biter. Örneğin sapıklık özgürlüğü yoktur. Bizim inancımızda böyle bir özgürlük yoktur. Onlar gayri fıtri hareketlerdir. Siz o hareketleri yayma ve propagandasını yapma özgürlüğüne sahip olamazsınız. Bizim düşündüğümüz düzende ve idare tarzında böyle bir özgürlüğü biz tanımıyoruz.

25 yıl evli kalan kadına emekli maaşı

- Hiçbir kadın çalışmak zorunda kalmamalıdır. Eğer istiyorsa önüne hiçbir engel koyulmamalıdır. Kadının fıtratına uygun olmayan, gücünü aşan işlerde çalışmamalıdır. Çocuklar için de aynısı geçerlidir. Çocuklar çalıştırılmamalıdır. Eğer bir kadın ya da çocuk ihtiyaç nedeniyle çalışmak zorundaysa devlet ve yönetim o çocuk ve kadının bütün ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Biz, 25 yıl evli kalan kadın özellikle de anneyse primleri devlet tarafından karşılanmak üzere emeklilik hakkı tanınmalıdır.

Cumhurbaşkanı olsa neleri değiştirirdi?

- Anayasayı değiştirirdim. Tamamen sivil bir anayasa yapardım. Anayasayı tek başıma cumhurbaşkanı olarak değiştirmezdim. Anayasayı değiştirmek için bütün siyasi tarafları bir masa etrafında toplar bu toplumun gerçekten kendi anayasasını yapmasını sağlardım.

- Eğitim sistemiyle ilgili ciddi değişiklikler yapmak gerekiyor. Eğitimde bir sistem yok. Hükümetlere göre değil bakanlara göre değişiyor. Sürekli bir yaz boz tahtası.

- Adalet sistemine çok ciddi bir dokunuş gerekiyor. Tam bağımsız bir yargının oluşması için müdahalelerde bulunmak gerekiyor.