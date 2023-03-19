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Gece helikopterle Donbas'a inip araç süren Putin'e Ukrayna'dan 'hırsız' benzetmesi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gece helikopterle Donbas'a inip araç süren Putin'e Ukrayna'dan 'hırsız' benzetmesi

Rusya Devlet Başkanı Putin, ilk kez işgal altındaki Donbas'ı ziyaret etti. Putin'in Mariupol'e sürpriz bir ziyareti sonrası Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, "Putin, bir hırsıza yakışır şekilde gecenin karanlığında Ukraynalı Mariupol'u ziyaret etti" denildi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus işgali altındaki Donbas'ta yer alan Mariupol'ü ziyaret etti. Kente helikopterle inen Putin, ardından kendi kullandığı araçla şehrin içinde yol aldı. Yerel halkla görüşmeler de yapan Putin'e ziyareti sırasında Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Kuşnulin de eşlik etti.

Rus medyası, yeni sivil yerleşimler, sosyal tesis ve okullar ile ilgili Putin'e brifing verildiğini yazdı. Bu Putin'in Donbas bölgesine ilk ziyareti oldu.

Ukrayna'dan Putin'e 'hırsız' benzetmesi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus işgali altındaki Donbass bölgesinde yer alan Mariupol'e gerçekleştirdiği sürpriz ziyarete ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Putin, bir hırsıza yakışır şekilde gecenin karanlığında Ukraynalı Mariupol'u ziyaret etti” ifadeleri kullanılarak, öncelikle güvenlik açısından ziyaretin geç saatlerde yapıldığına dikkat çekildi.

Putin’in havanın karanlığından faydalanarak sadece kendisinin istediği şeyleri dünyaya gösterdiği ifade edilen açıklamada, “Ordusunu tamamen yok eden şehri ve hayatta kalan birkaç sakinini meraklı gözlerden uzak tutuyor” denildi.

Rusya, geçtiğimiz sene mayıs ayında şiddetli çatışmaların ardından Mariupol’ü ele geçirmiş, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Rusya'nın Mariupol'deki bir doğum hastanesini bombalamasını savaş suçu olarak nitelendirmişti.

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