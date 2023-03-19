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Kahramanmaraş'ta yine deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama geldi

Kahramanmaraş'ta yine deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama geldi

7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin merkezi Kahramanmaraş'ta yeni deprem oldu. 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD'dan son dakika açıklama geldi...

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Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.54'te Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, ilçelerde ve merkezde hissedildiği bildirildi. Deprem, deprem felaketinin korkusunu üzerinden atamayan Kahramanmaraş'ta paniğe neden oldu. 

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