Kahramanmaraş'ta yine deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama geldi

7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin merkezi Kahramanmaraş'ta yeni deprem oldu. 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD'dan son dakika açıklama geldi...

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Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 15.54'te Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, ilçelerde ve merkezde hissedildiği bildirildi. Deprem, deprem felaketinin korkusunu üzerinden atamayan Kahramanmaraş'ta paniğe neden oldu.