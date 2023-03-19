Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Vatandaş "Baba bizi bunlara bırakma" diyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinin açılışında konuştu. Erdoğan, deprem bölgesinde vatandaşların "Baba bizi bunlara bırakma diyor" diyerek muhalefete yüklendi. Türkiye'nin parmakla gösterilen ülke haline geldiğini belirten Erdoğan, " Ne söz verdiysek hepsini Cumhur İttifakı olarak tek tek hayata geçireceğiz" dedi.

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Türkiye'nin ilk ve stratejik tesislerinden biri olacak, savunma sanayinin gücüne güç katacak bor karbür tesisi, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tesislerin açılışında konuşuyor. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

- Bor karbür, zırh aşınmaya dayanıklı mekanik parça üretimi gibi uygulama alanları da savunma sanayiinin vazgeçilmezidir. Personel yeleklerinden korunaklı levhalara kadar pek çok yerde bu ürünleri görmek mümkündür.

- Bor nükleer tesislerde nötron tutucu olarak vazgeçilmez. Bor karbür ülkemize stratejik katkı sağlamaktadır. Amborgaların bize yaşattığı kayıplar giderilecek.

- Türkiye hem lojistik avantajları hem yetişmiş insan gücü kapasitesiyle avantajlı bir yerde duruyor. Ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal güvenliğe kadar her alanda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı bu avantajımızın temelini ulaştırıyor.

- Ne yaşadığımız tabii afetler ve diğer engeller bizi hedeflerimizden uzaklaştıramaz. Son yıllarda zorlu sınamalardan geçtiğimizi gerçektir. Covid-19 nedeniyle 2 yıl sıkıntılar çektik. Bu sıkıntının üstesinden gelirken 6 Şubat depreminin yıkıntıları arasında kaldık. Aşırı yağışların sebep olduğu seller deprem bölgesine felaket üstüne felaket yaşattı. Rabbim hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize rahmetiyle muamele eylesin.

Bu afetin izlerini sileceğiz

- Bir taraftan çadır kentler, diğer taraftan konteyner kentlerle bir an önce vatandaşlarımızı şu kar ve kışta açıkta bırakmayacağız.

- Milletçe kol kola vererek Allah'ın izni ile bu felaketin izlerini sileceğiz. Vatandaşlarımızdan bir yıl müsaade istedim. İnşallah 1 yıl içinde konutlarımızı bitireceğiz. Derdimiz vatandaşlarımızı açıkta bırakmamak.

Baba bizi bunlara bırakma...

- Vatandaşımızın "Baba, bizi bunlara bırakma" ifadesi sorumluluğunuzu arttırıyor. Bunlara vatandaşımız bırakılır mı? Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde.

- Cumhur İttifakı olarak Devlet Bey ile bölgeyi dolaştık. Yeni şehirlerimizi inşa ederek Türkiye Yüzyılı'nı ihya edeceğiz. İşte onlar ne ile uğraşıyor biz ne ile uğraşıyor. Bütün bunları başarana kadar bize durmak, başka yöne bakmak bize haramdır.

TOGG ve Akkuyu Nükleer santrali

- Deprem bölgesindeki yaraları sararken, yeni şehirlerimizi inşa ederken diğer projelerimizi de ihmal etmiyoruz. 60 yıllık hayalimiz olan Türkiye'nin otomobili onlardan biridir.

- Karadeniz gazını yakında milli sisteme bağlıyoruz. Ülkemizi, taşıması-üretimi ile doğal gaz merkezi yapma yolunda hızla ilerliyoruz. Akkuyu Nükleer Santral de bunlardan biridir.

Akkuyu'yu gezip övüyorlar sonra da...

- Ana muhalefet ve yanındakiler Akkuyu'yu gezmek istiyor; arkadaşlarımıza 'gezdirin' diyorum. Gidip geziyorlar, beğeniyorlar, sonra da 'yaptırmayacağız' diyorlar. Yeşil enerji noktasında adımlar atıyoruz, bunlar ise 'yaptırmayacağız' diyor. Yarın elektrikler bunların döneminde nasıl kesiliyorsa yine aynı noktaya düşeriz.

Dünyada artık parmakla gösterilen ülkeyiz

- Yusufeli Barajı da bunlardan biridir. Yeşil enerji barajıdır. Bu baraj sulamada da istenildiği şekilde kullanılacak bir kaynaktır. Güneş ve rüzgar başta olmak üzere çok iyi bir yerdeyiz.

- Dünyada artık parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Göreve geldiğimizde yüzde 20 idi savunma sanayinde bizim potansiyelimiz. Şimdi yüzde 80. Nereden nereye. Daha da pekiştireceğiz.

- Dostlarımızla tek yürek, tek bilek olarak kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

- Ne söz verdiysek hepsini Cumhur İttifakı olarak tek tek hayata geçireceğiz.

Yıllık bin ton kapasitesi var

Milli enerji ve maden politika kapsamında 2019'da temeli atılan Türkiye'nin ilk bor karbür tesisinde hazırlıklar tamamlandı.

Tam kapasite çalıştığında 279 kişiye istihdam sağlayacak dev tesiste yılda bin ton bor karbür üretilecek.

Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda kullanılıyor.