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Dışişleri, Brüksel'de düzenlenecek konferansı duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Dışişleri, Brüksel'de düzenlenecek konferansı duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve AB Konseyi dönem başkanı İsveç tarafından 6 Şubat’ta meydana gelen depremler nedeniyle dayanışma ve destek niteliği taşıyan Uluslararası Bağışçılar Konferansı düzenleneceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konferansa çevrimiçi katılarak hitapta bulunacak.

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve AB Konseyi dönem başkanı İsveç tarafından 20 Mart 2023 tarihinde Brüksel’de Uluslararası Bağışçılar Konferansı düzenlenecektir." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu konferans, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrasında dayanışma ve destek niteliği taşımaktadır. Cumhurbaşkanımız konferansın açılışına çevrimiçi katılmak suretiyle hitapta bulunacaklardır. Bakanımızın da konferansa fiziken iştirak ederek, taahhüt oturumunda konuşma yapmaları öngörülmektedir.

Konferans çerçevesinde hükümetimiz öncülüğünde ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), AB ve Dünya Bankası'nın desteğiyle hazırlanan ‘Türkiye Deprem Toparlanma ve Yeniden İmar Değerlendirmesi’ (TERRA) raporu hakkında katılımcı ülke ve uluslararası kuruluşlara bilgilendirmede bulunulacaktır.

TERRA raporu, depremin oluşturduğu tahribat ve kayıplara ilişkin tespitlerde bulunurken, sürdürülebilir, çevreyle uyumlu ve daha dirençli bir toparlanma ve yeniden imar vizyonu da sunmaktadır. Konferansta katılımcıların buna yönelik taahhütlerde bulunmaları beklenmektedir. Bakanımızın konferansın marjında ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi planlanmaktadır"

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