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Beşiktaş'tan Valentin Rosier ve Tayyip Talha açıklaması

Beşiktaş'tan Valentin Rosier ve Tayyip Talha açıklaması

Beşiktaş Spor Kulübü'nden Fransız futbolcu Valentin Rosier ve savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç açıklaması geldi.

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Beşiktaş, boyun bölgesinde şişlik ve ağrı şikayeti olan Fransız futbolcu Valentin Rosier'de kistik oluşum tespit edildiği ve cerrahi tedavi uygulandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar ayrıca savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç da yapılan MR görüntülemesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Boyun bölgesinde şişlik ve ağrı şikayeti nedeniyle tetkikleri yapılan oyuncumuz Valentin Rosier’in değerlendirmesinde, kistik oluşum (enfekte tiroglossal kist) tespit edilmiş olup oyuncumuza Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde cerrahi tedavi uygulanmıştır. Başarılı bir cerrahi işlem geçiren Valentin Rosier’in tedavi süreci devam etmektedir.

Futbol A Takımımızın İstanbulspor ile yaptığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Tayyip Talha Sanuç’un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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