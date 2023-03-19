Sivasspor Ankaragücü'nü devirdi! Yiğidolar 3 puanı 2 golle aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor sahasında Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Sivasspor sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı kırmızı-beyazlı ekip 2-0 kazandı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren goller 23. dakikada Cofie ile 77. dakikada Samu Saiz penaltıdan kaydetti.
Sivasspor bu sonucun ardından puanını 27'ye yükseltirken Ankaragücü, 25 puanda kaldı.
Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Ankaragücü deplasmanda Başakşehir'le karşılaşacak. Sivasspor ise Hatayaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle hanesine doğrudan 3 puan yazdıracak.
Sivasspor nefes aldı
Süper Lig'deki son 2 maçını kaybeden Sivasspor bu karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı ve 2 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Ligdeki galibiyet sayısını da yediye çıkaran Yiğidolar, 15. sıradan 12. sıraya yükseldi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Murat’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan N’jie'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
23. dakikada Sainz’in sağ çaprazdan pasında penaltı noktasında topla buluşan Cofie düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
29. dakikada Emre’nin ortasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Saiz’in ceza sahası yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta top üstten az farkla dışarı çıktı.
61. dakikada N’jie’nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Bahadır topu kornere çeldi.
71. dakikada Saiz'in pasında ceza sahası içinde topla N’Jie’nin şutunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.
75. dakikada Saiz’in ortasında ceza sahası içinde Atakan topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi.
77. dakikada penaltı atışını kullanan Saiz, topu ağlara yolladı. 2-0