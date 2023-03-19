BIST 5.136
DOLAR 19,01
EURO 20,27
ALTIN 1.216,37
HABER /  DÜNYA

Emeklilik yaşı ülkeyi karıştırdı! Fransa'daki gösterilerde gözaltı sayısı 500'ü geçti

Emeklilik yaşı ülkeyi karıştırdı! Fransa'daki gösterilerde gözaltı sayısı 500'ü geçti

FRANSA'da emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma karşı perşembe gününden bu yana ülke genelinde düzenlenen gösterilerde gözaltı sayısı 500'ün üzerine çıktı.

Abone ol

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaadi olan emeklilik reformunu hükümet mecliste oylama yapılmadan devreye almak için adım attığı 16 Mart'tan bu yana ülkenin farklı kentlerinde gösteriler düzenleniyor.

Gösterilerde, hükümetin reformdan vazgeçmesini isteyen protestocularla polis arasında gergin anlar yaşandı.

Yerel basındaki verilere göre, perşembeden bu yana gözaltına alınanların sayısı 500'ü geçti.

Göstericilerden 283'ü serbest bırakılırken, 9'u savcı karşına çıkarıldı.

Paris'te meclise yakın meydanda gösteri düzenleme yasağı bugün de devam etti.

Öte yandan, merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) partisi başkanı ve milletvekili Eric Ciotti'nin Nice kentindeki bürosunun camları kırıldı.

Ciotti, siyasi grubunun hükümete karşı verilen gensoru önergeleri için oy kullanmayacağını açıklamıştı.

Reform karşıtları, Başbakan Elisabeth Borne'un düzenlemeyi 16 Mart'ta mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını kullanarak devreye almaya çalışmasının ardından gösteri düzenlemeye başlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Alanyaspor Fenerbahçe (CANLI)
Alanyaspor Fenerbahçe (CANLI)
Samsun'da imamın kaldığı lojman çıkan yangında küle döndü
Samsun'da imamın kaldığı lojman çıkan yangında küle döndü
Anne adı bile aynı! Muharrem İnce isimli vatandaş: Bu seçimlerde oyum...
Anne adı bile aynı! Muharrem İnce isimli vatandaş: Bu seçimlerde oyum...
Koronavirüse yakalanınca 480 gün karantinada kaldı! Şimdi ise sırada...
Koronavirüse yakalanınca 480 gün karantinada kaldı! Şimdi ise sırada...
Mardin’de tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Mardin’de tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
YSK'dan açıklama geldi; Seçmen listeleri yarın askıda
YSK'dan açıklama geldi; Seçmen listeleri yarın askıda
Gece helikopterle Donbas'a inip araç süren Putin'e Ukrayna'dan 'hırsız' benzetmesi
Gece helikopterle Donbas'a inip araç süren Putin'e Ukrayna'dan 'hırsız' benzetmesi
Dışişleri, Brüksel'de düzenlenecek konferansı duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
Dışişleri, Brüksel'de düzenlenecek konferansı duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
Beşiktaş'tan Valentin Rosier ve Tayyip Talha açıklaması
Beşiktaş'tan Valentin Rosier ve Tayyip Talha açıklaması
Kahramanmaraş'ta yine deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama geldi
Kahramanmaraş'ta yine deprem oldu! AFAD'dan son dakika açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Vatandaş "Baba bizi bunlara bırakma" diyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Vatandaş "Baba bizi bunlara bırakma" diyor
Depremden 42 gün sonra enkazdan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı
Depremden 42 gün sonra enkazdan bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı