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Samsun'da imamın kaldığı lojman çıkan yangında küle döndü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da imamın kaldığı lojman çıkan yangında küle döndü

SAMSUN'da bir camide görev yapan imamın ailesiyle birlikte kaldığı lojmanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının sobadan çıktığı öğrenildi.

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Yangın, İlkadım ilçesi Güngendağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara karayolu kenarındaki Kaldırım Camii'nin yanında bulunan imamın kaldığı lojmanda yangın çıktı.

Cami imamı İsmet Söylemez ve ailesi evde olmadığı sırada çıkan yangında, alevler tek katlı binayı sardı.

Lojman alev alev yanarken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının sobadan çıktığı tespit edildi.

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