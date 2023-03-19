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Anne adı bile aynı! Muharrem İnce isimli vatandaş: Bu seçimlerde oyum...

Anne adı bile aynı! Muharrem İnce isimli vatandaş: Bu seçimlerde oyum...

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan ve Memleket Partisi Genel Başkanı ile aynı isim ve soyadını taşıyan Muharrem İnce, oyunu Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini söyledi.

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Kızılpınar Mahallesi'nde oturan ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile aynı isim ve soyadını taşıyan vatandaş, arkadaşları tarafından ‘Cumhurbaşkanı’ lakabı ile anılıyor. Anne adı da Zekiye olan İnce, Muharrem İnce’ye hiç oy atmadığını söyledi.

İnce, “Samsun Çarşamba doğumluyum. 1965 doğumluyum. Son 1 yıldır burada ikamet ediyorum, 3 çocuk babasıyım. Bana ‘Cumhurbaşkanı’ olarak hitap ediyorlar. Ama Muharrem İnce’ye hiç oy vermedim. Devamlı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdim ben. Bu seçimlerde de Erdoğan’a oy vermeyi düşünüyorum” dedi.

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