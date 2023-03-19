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Mardin’de tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mardin’de tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

MARDİN'in Midyat-İdil karayolunda tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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Kaza, Midyat-İdil karayolu 15’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdil’e doğru seyir halinde olan H.U. yönetiminde 34 LD 9815 plakalı tır, Midyat’a doğru hareket halinde olan 47 AAU 620 plakalı transit pikap ile kafa kafaya çarpıştı.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre kazada Ö.A. hayatını kaybederken, S.A., V.A., İ.A., N.A., H.A., S.A. ve tır şoförü H.U. yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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