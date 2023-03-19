4 gollü müthiş maçta kazanan çıkmadı: Karagümrük seriyi 10 yaptı, Başakşehir 3 puanı unuttu!

Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Medipol Başakşehir'le 2-2 berabere kaldı.

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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Medipol Başakşehir'le karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabaka iki takımın karşılıklı golleri ile 2-2 berabere tamamlandı. Mücadelede Başakşehir'in gollerini 43'te Aleksic ve 90+1'de Serdar Gürler, Karagümrük'ün gollerini 45+3'te Borini, 90+3'te ise Diagne kaydetti.

Bu sonucun ardından Karagümrük puanını 31'e, Başakşehir de 41'e yükseltti.

Milli takım arasından sonra Andrea Pirlo yönetimindeki Karagümrük, deplasmanda İstanbulspor'a misafir olacak. Başakşehir ise sahasında Ankaragücü ile 3 puan mücadelesine çıkacak.

Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü

Fatih Karagümrük ile Başakşehir'in kozlarını paylaştığı Fatih Karagümrük-Başakşehir maçında Emre Belözoğlu kırmızı kart gördü.

Belözoğlu, hakeme itirazları nedeniyle devre arasında hakem Tugay Kaan Numanoğlu tarafından tribüne gönderildi.

Mücadelenin ikinci 45 dakikasında kulübede yardımcı antrenör Erdinç Sözer yer aldı.

Karagümrük, Süper Lig’de 10 maçtır yenilmiyor

Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Başakşehir ile 2-2 berabere kalarak Süper Lig’de yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Kırmızı-siyahlılar, söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Kırmızı-siyahlılar böylece ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. İstanbul temsilcisi bu süreçte Trabzonspor, Kayserispor, Ankaragücü ve Sivasspor karşısında galip gelirken; Konyaspor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Beşiktaş, Giresunspor ve Başakşehir müsabakalarında ise sahadan 1 puan ile ayrıldı.

Başakşehir 3 puanı unuttu

Oynadığı son 5 resmi maçta galip gelemeyen ve ligde 3 maçtır yenilen Başakşehir, 2 kez öne geçmesine rağmen Karagümrük maçından 1 puan ile ayrıldı.