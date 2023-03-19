Virajı alamadı, yol temizleme aracına çarptı! Lüks otomobil pert oldu

İSTANBUL Şişli Piyale Paşa Bulvarı üzerinde seyir halinde giden bir otomobil virajı alamayınca yol temizleme aracına çarptı. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

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Kaza, saat 16.00 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çağlayan istikametine seyir halinde olan 61 FK 763 plakalı otomobil sürücüsü, keskin viraja hızlı bir şekilde girmesinin ardından direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü Ahmet Çakmak, yol üzerinde seyir halinde olan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait yol temizleme aracına çarparak durabildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulans ile hastaneye kaldırıldı

Kazada aracın sürücüsü Ahmet Çakmak hafif şekilde yaralanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Diğer iki yolcu ise, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Kazaya karışan lüks araç kullanılamaz hale gelirken, hafif yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan zahmet Çakmak’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.