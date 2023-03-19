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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve Joshua King sakatlandı!

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve Joshua King sakatlandı!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de iki yıldız isim sakatlanarak devam edemedi. Yeni transfer Jayden Oosterwolde 27. dakikada sakatlanarak yerini Osayi Samuel'e bıraktı. Öte yandan ikinci yarının başında oyuna giren Joshua King 78. dakikada sakatlanarak yerini Serdar Dursun'a bıraktı.

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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertli takıma devre arasında transfer olan Jayden Oosterwolde'den kötü bir haber geldi.

Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan yeni transferlerden Jayden Oosterwolde, ayak bileğinden sakatlık yaşadı.

21 yaşındaki Hollandalı sol bek, maçın 27. dakikasında oyundan çıktı ve yerine Bright Osayi Samuel dahil oldu.

King de sakatlandı

Öte yandan bir sakatlık da ikinci yarıda yaşandı.

Fenerbahçe'de ikinci yarının başında Pedro'nun yerine oyuna giren Joshua King 78. dakikada sakatlanarak yerini Serdar Dursun'a bıraktı.

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