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Cumhur İttifakı genişliyor mu? Erbakan ittifak için kararını verdi: Gün ve saat belli oldu!

Cumhur İttifakı genişliyor mu? Erbakan ittifak için kararını verdi: Gün ve saat belli oldu!

Cumhur İttifakı'na katılım görüşmeleri gerçekleştirilen Yeniden Refah Partisi'nde sıcak gelişme... Genel Başkan Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılımla ilgili partinin kararını 20 Mart Pazartesi saat 13:00'te açıklayacağını duyurdu.

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Cumhur İttifakı'na katılma görüşmeleri gerçekleştiren Yeniden Refah Partisi'nde (YRP) karar verildi.

10 Mart'ta AK Parti heyetinin Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne yaptığı ziyaretle düğmesine basılan Cumhur İttifakı'na katılım süreci 10'uncu günde netlik kazanacak.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 20 Mart Pazartesi günü ittifak kararını açıklayacak.

Yeniden Refah'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan, yarın saat 13.00'da basın toplantısı ile “İttifak” davetine dair kararını açıklayacaktır."

Partinin genel merkezinde gerçekleştirilecek basın toplantısına bütün teşkilat mensupları davet edildi.

Teklif 10 Mart'ta

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 10 Mart'ta Yeniden Refah Partisi'ne Cumhur İttifakı’na davet ziyareti gerçekleştirdi. Binali Yıldırım, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü.

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