Fenerbahçe Alanya'da geriden gelip kazandı! Liderle puan farkı 6'ya düştü!

Sport Toto Süper Lig'in 26.haftasında Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçı Valencia (2) ve Emre Mor'un golleri ile ikinci yarıda kazanmasını bildi. Şampiyonluk yarışı veren sarı-lacivertliler bu sonuçla birlikte lider Galatasaray'ın kaybettiği haftada hata yapmadı ve ezeli rakibi ile arasındaki puan farkını 9'dan 6'ya düşürmeyi başardı.

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Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 3-1 kazandı.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Alanyaspor Koulouris'in golüyle 1-0 öne geçti. Birçok pozisyonun yaşandığı ilk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına bu skorla gitti. İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe mücadelenin 65. ve 85. dakikalarında Enner Valencia'nın kullandığı iki penaltı ile geriden gelip 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Maçın 90+2. dakikasında Erme Mor sahneye çıktı ve skoru 3-1 yapan golü attı. Maçta başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma bu skorla sona erdi: 3-1.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 54'e yükselterek ikinci sıradaki yerini korudu ve lider Galatasaray'la puan farkını 6'ya indirdi. Alanyaspor ise 28 puanda kaldı.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Alanyaspor da deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak.

Fenerbahçe VAR'a takıldı

Karşılaşma Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam ederken Fenerbahçe Rossi'nin golüyle beraberliği yakaladı. Yapılan VAR incelemesinin ardından ağlata giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

Jesus kırmızı kart gördü

Karşılaşmanın 68. dakikasında Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, hakem gösterdiği yoğun itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de şok sakatlıklar

Fenerbahçe'de maçın 17. dakikasında Oosterwolde sakatlanarak yerini Osayi'ye bıraktı. İkinci yarıda Pedro'nun yerine oyuna dahil olan King, 78. dakikada sakatlanarak yerini Serdar Dursun'a bıraktı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol kanattan Cavaleiro’nun ortasında, ceza sahası içerisinde topla buluşan Koulouris, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Pozisyon VAR kararının ardından gol değeri kazandı. 1-0

22. dakikada sol kanattan Rossi'nin ortasında ceza sahası içinde Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Runarsson’dan geri döndü.

35. dakikada sağ kanattan İrfan Can’ın ortasında arka direkte Diego Rossi kafayla topu ağlara gönderdi. Gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

42. dakikada İrfan Can Kahveci’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Valencia’nın kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sağ kanatta başlayan Fenerbahçe atağında Gustavo Henrique'nin pasında topla buluşan Emre Mor, ceza sahasına yaptığı sert vuruşunda, kaleci Runarsson meşin yuvarlağı kurtardı.

64. dakikada Bright Osayi-Samuel, Rassoul’ın müdahalesinin ardından yerde kaldı, hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada penaltıda topun başına Enner Valencia, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

82. dakikada ceza sahası içerisinde Furkan Bayır’ın müdahalesi ile Enner Valencia yerde kaldı. VAR'da pozisyonu izleyen hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi.

85. dakikada penaltıda bir kez topun başına geçen Enner Valencia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

90+2. dakikada Emre Mor’un rakiplerini geçerek ceza yayının sol tarafından uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-3