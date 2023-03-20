Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme! 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır!'

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından ezeli rakibine göndermede bulundu.

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enerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Galatasaray'dan flaş bir açıklama geldi.

MHK'ye tepkide bulunan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye olay bir göndermede bulundu.

İşte Galatasaray'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama:

"Lafta VAR. 'Orta'da YOK. Cuma akşamı Konya'da pozisyonun kahramanı olan rakip oyuncunun bile itiraf ettiği kırmızı kartın verilmemesi, bugün rakibimizden bir oyuncunun aynı müdahalesine kırmızı kart çıkmaması…

Milot Rashica'ya yapılan müdahaleyi görmeyen ve verilmeyen penaltı; Enner Valencia'ya yapılan müdahaleye devam kararı veren Mete Kalkavan'a ise VAR müdahalesiyle çalınan penaltı…

Rakibimizin sosyal medya hesaplarından, ilk olarak devre arasında yapılan pişkince paylaşıma; ardından maç bittiğinde yüzleri kızarmadan tehdit diliyle yapılmış son paylaşıma ise söyleyeceğimiz tek bir söz var: "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır!"

Ligi kendileri için dizayn etmek isteyenlere cevabımızı SAHADA vereceğiz!"