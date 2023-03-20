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AFAD'dan destek ödemesi açıklaması! İşte 10 bin TL almak için yapılması gerekenler

AFAD'dan destek ödemesi açıklaması! İşte 10 bin TL almak için yapılması gerekenler

Çeşitli sebeplerle fiili olarak oturduğu adresten farklı bir ikametgah adresinde kaydı görünen afetzedelerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için yapmaları gereken işlemler duyuruldu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) hane başı destek ödemesinde fiili ikametgah adreslerinin esas alındığı belirtilerek, çeşitli sebeplerle fiili olarak oturduğu adresten farklı bir ikametgah adresinde kaydı görünen afetzedelerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için yapmaları gereken işlemler hakkında bilgi verildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" kabul edilen 11 ildeki afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için 10 bin TL "hane başı destek ödenmesine" devam edildiği hatırlatıldı.

Bugüne kadar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hasar Tespit Ekipleri tarafından yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı ile az hasarlı olarak tespit edilen 1 milyon 506 bin 317 haneye yönelik hane başı destek ödemesinin aralıksız sürdüğü ifade edilen açıklamada, son aşamaya geldiği bildirildi.

Hane başı destek ödemesinde fiili ikametgah adresinin esas alındığı, bununla birlikte çeşitli sebeplerle fiili olarak oturduğu adresten farklı bir ikametgah adresinde kaydı görünen afetzedelerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için belirtilen süreç dahilinde ödemelerinin gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afetzedelere, fiilen ikamet ettiği halde ikamet adresi farklı bir konutta ise halihazırda bulunduğu ilin il AFAD müdürlüğüne başvurmaları, hasarlı konutta ikamet ettiğini kanıtlayan belgeleri (doğal gaz faturası, elektrik faturası, su faturası, sabit internet faturası, lojman tahsis belgesi, kira kontratı) sunmaları, bu belgelerin temin edilememesi durumunda, muhtarlık ve kolluk birimleri aracılığı ile fiilen oturulup oturulmadığına ilişkin düzenlenecek belgeyi temin etmeleri sağlanacaktır. İl AFAD müdürlüklerimizde ikameti kanıtlayıcı evraklar temin edildikten sonra gerekli kontroller yapılarak afetzedelerin T.C. kimlik numarası üzerinden (Ziraat Bankasına) hane başı destek ödemesi yapılacaktır."

Açıklamada, belirtilen süreçlerin tamamında il AFAD müdürlüklerinin afetzedelere her türlü kolaylığı sağlayacağı vurgulandı.

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