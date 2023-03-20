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Erdoğan milletvekilliği için istifa etmek isteyen bürokrtları böyle durdurdu! Nereye gidiyorlar farklı hesap mı var!

Erdoğan milletvekilliği için istifa etmek isteyen bürokrtları böyle durdurdu! Nereye gidiyorlar farklı hesap mı var!

Milletvekili adayı olmak isteyen bürokratların istifa etmeleri için verilen süre doldu. İstifalar beklenenin çok altında kaldı. Milletvekili aday adayı olmak için nabız yoklayan üst düzey bürokratların Beştepe'nin engeline takıldıkları iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Nereye gidiyorlar farklı hesap mı var" diyerek birçok isme vize vermediği belirtiliyor.

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14 Mayıs 2023 günü yapılacak olan seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için bürokratların istifa süresi geçen hafta doldu. Ankara kulislerinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tepkisi üzerine milletvekili adayı olmak için harekete geçen birçok üst düzey bürokratın, yapıkları kulisin başarısızlıkla sonuçlandığı ve bu sebeple istifa etmedikleri konuşuluyor. Bu sebeple de adaylık için istifa eden bürokrat sayısının düşük kaldığı belirtiliyor.

Üst düzey isimler Erdoğan'ı kızdırdı

Sözcü'nün haberine göre, üst düzey bürokratların milletvekili adayı olmak için istifa dilekçesi vermek istemesi Erdoğan'ı kızdırdı. Aralarında yakın çalışma arkadaşlarının da olduğu beklemediği isimlerin vekillik için nabız yoklaması, kararlarını saraya yakın isimlerle istişare etmesi üzerine Erdoğan, “Nereye gidiyorlar, farklı bir hesap mı içindeler? Çalışmaya devam etsinler. İstifa dilekçeleri alınmayacak” dediği öne sürüldü.

Mecburen görevde kaldılar! İşte o isimler

Kamu bankaların genel müdürleri ve üst düzey bazı yöneticileri aday adayı olabilmek için ‘izin' beklediler. Ancak beklenen ‘yeşil ışık' gelmeyince görevlerinde kaldılar. Yeni sistemde bürokrasinin en tepe ismi olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da istifa edemeyen isimlerden oldu.

Hasan Doğan iddiası

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın da adaylık için beklediği desteği bulamadığı öne sürüldü. En dikkat çeken isimlerinden biri de Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın çalışan isimlerin başında gelen Hasan Doğan'ın da milletvekili olmak için vize alamadığı iddia edildi.

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