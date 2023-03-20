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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi deprem ve seçim gündemiyle toplanıyor! Bakanlar milletvekili adayı olacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi deprem ve seçim gündemiyle toplanıyor! Bakanlar milletvekili adayı olacak

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Kabine'deki bakanların tamamının milletvekili adayı olacakları konuşulurken, bakanların adaylıları açıklanmadan son kez Kabine'ye katılacakları belirtiliyor...

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Beştepe’de yapılacak toplantının ana gündem maddeleri arasında, Kahramanmaraş merkezli depremler ve sonrasında yapılan çalışmalar, 14 Mayıs Seçim süreci ile Finlandiya’nın NATO üyeliği ve Türkiye ve Mısır arasındaki normalleşme sürecinin yer alması bekleniyor.

Bölgedeki bakanlar bilgi verecek

Öncelikli başlık, depremler ile afet sonrasında atılan ve atılacak yeni adımlar. Depremin ardından bölgede görev yapan bakanların kentlerdeki son duruma ilişkin kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor. Çadır ve konteyner kentlerin oluşturulması ve kalıcı konutların inşası da Toplantı da görüşülecek.

14 Mayıs seçimleri ve seçim güvenliği

Diğer yandan 14 Mayıs seçimleri ve seçim güvenliği de kabine toplantısının önemli başlıkları arasında. Bakanların tamamının AK Parti listelerinden milletvekili adayı gösterilecekleri belirtiliyor. Deprem bölgesinde görevli bakanların, depremin vuracağı illerden aday gösterilmeleri beklenirken, bakanlar, milletvekili adayı olmadan son kez Kabine'ye katılacaklar. 

Çavuşoğlu'nun Mısır temasları da gündemde

Toplantıda, terörle mücadele ile ekonominin yanı sıra iç ve dış gelişmeler de görüşülecek. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz hafta Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri’nin daveti üzerine gittiği Kahire temasları değerlendirilecek. 

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