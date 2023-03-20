TGRT Ana Haber'den gönderilen Ekrem Açıkel Halk TV'ye geçti! Bakın ne iş yapacak?

TGRT Ana Haber'i sunarken ekonomiye yönelik eleştirileri sonrasında ekrandan alınan Ekrem Açıkel, bunun ardından TGRT ile yollarını ayırmıştı. TGRT Haber'den ayrılan haber sunucusu Ekrem Açıkel'in yeni adresi Halk TV oldu.

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TGRT Haber'den ekonomiye yönelik eleştirileri nedeniyle işine son verilen haber sunucusu Ekrem Açıkel ekranlara geri dönüyor. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Açıkel, Halk Tv ile anlaştığını duyurdu. Açıkel, şu ifadeleri kullandı:

Halk TV'de öğle haberlerini sunacak

"Dostlar, güzel bir haberim var "Ne zaman döneceksin?" Hep sordunuz. Vuslat Artık Halk TV ailesindeyim. Yarın saat 13'te ilk bülten için "vira bismillah" diyeceğim. Bana kucak açan Halk TV yönetimine teşekkür ederim. Ahlâklı hakikate hürmet eden halk haberciliğine devam…"