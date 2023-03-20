Neler oluyor! Biri başörtülü diye okula alınmadı! Biri başörtülü diye iş başvurusu reddedildi

TÜRKİYE 14 Mayıs seçimlerine giderken üst üste başörtü haberleri gelmeye başladı. Deprem sonrası Hatay'dan Eskişehir'e göç eden ailenin 9. sınıf öğrencisi kızı, başörtülü diye özel okula alınmadı. 28 yaşındaki üniversite öğrencisi Rabia Sütçü, kalfalık için başvurduğu eczane tarafından başörtülü olduğu gerekçesiyle iş başvurusuna ret cevabı verildiğini iddia etti.

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Rabia Sütçü 28 yaşında bir üniversite öğrencisi. Yarı zamanlı işlerde çalışarak harçlığını çıkarıyordu. Bir ajansın iş başvurularına ise birkaç kez başvurup çalışma imkânı buldu. Son başvurusunda ise bir eczanede bir markanın tanıtımını yapmak için başvurdu ama iddiasına göre bu işe tesettürlü olduğu için kabul edilmedi.

Sütçü, bu durumu sosyal medyadan "Az önce sadece başörtülü olduğum için işe reddedildim. Evet, yıl 2023 ve hala başörtü sorunu var. Zihniyetiniz batsın sizin" diyerek duyurdu. Bunun üzerine paylaşımının kurgu olduğunu iddia edenler tarafından sosyal medya linç edildi.

Ajansın WathsApp grubuna gelen ilan...

Sabah'a konuşan Rabia Sütçü, Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi'nden İlaç Mümessili Bölümü'nü bitirdiğini belirterek, "Atatürk Üniversitesi'nde ise Çocuk Gelişimi Bölümü'nde okuyorum. Ankara'da ailemin yanında yaşıyorum. Birkaç kez çalıştığım bir ajansın WhatsApp'taki iş grubuna gelen bir ilana başvurdum" dedi. Sütçü yaşadıklarını şöyle özetledi:

Daha önce iş veren ajans bu kez...

"Kendi mesleğim olduğu ve daha önce de bu işi yaptığım için ısrarla bu işte çalışmak istedim. Ama ajans bana tesettürlü olduğum için işe uygun olmadığımı ve çalışamayacaklarını söyledi. Daha önce de eczanede çalıştığım için böyle bir cevap beklemiyordum. Çok şaşırdım. Doğal olarak buna karar veren firmanın hangi firma olduğunu sordum ama söylemediler."

Ajans tarafından tehdit geldi

"Yıl olmuş 2023 ve hâlâ; böyle bir ayrımcılık yaşanıyor olması beni incitti. Çok üzüldüğüm için sosyal medyadan kişisel bir serzenişti benimkisi. Fakat iş başka bir boyuta geldi. Ajans tarafından da çok rahatsız edildim, tehdit mesajları ve tehdit aramaları oldu. Beni pasifize etmeye çalıştılar."

Ailem de çok üzüldü

"Hâlâ bu ülkede 28 Şubat'ın kırıntılarının olmasından ötürü çok derin bir üzüntü duyuyorum. Günümüzde hâlâ bu zihniyeti konuşuyor olmak beni gerçekten çok incitti. Ailem de bu durumdan dolayı büyük bir üzüntü yaşadı. Öğrendiklerinde ilk önce anlam veremediler. 'Önceden bu ajansla çalıştın niye böyle bir şey oldu? Sana bu neden yapıldı?' dediler."

Sosyal medyada linç edildim

"Sosyal medyada başörtülü olduğum için iş başvurumun reddedildiğini açıklayınca bir linç kampanyasına maruz kaldım. Paylaşımımın kurgu olduğunu iddia ettiler. Çok şaşırdım! Bana destek olunması gereken yerde insanların destek olmaması beni üzdü. Hâlâ tesettürü sorun yapan bir zihniyetin var olmasından üzüntü duyuyorum. '28 Şubat süreci bitti' diyorlar ya hâlâ varlar ve var olmaya devam edecekler. Fırsatını bulduklarında başörtüsüne karşı yasakçı bir tutum almaya devam edecekler."

Kurgu değil hukuk mücadelesi vereceğiz

Rabia Sütçü'nün avukatı Muhammed Türkoğlu ise yaptığı açıklamada Rabia Sütçü'nün Twitter'daki paylaşımının kurgu olmadığını bildirdi. Türkoğlu, "Ülkemizde bir hanımefendinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 9. maddesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 18. maddesi ile evrensel niteliği bulunan; hukukumuzda ise Anayasamızın 24. maddesinde amir olan din ve vicdan özgürlüğün ile, en temel özgürlüklerinden birisiyle bahane gösterilerek engel olunan çalışma hürriyetini muhafaza ve müdafaa etmeye dikkat çekerek bunun avukat olmanın yanında en temel vatandaş görevi olduğunun bilincinde olduğumuzdan bahisle hukuk mücadelemizi lâyıkıyla vereceğiz." dedi.