Jorge Jesus şoku! Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü

AK Parti Müge Anlı'yı milletvekili adayı yapıyor! Hande Fırat, Hilal Kaplan, Şebnem Bursalı da listede

TGRT Ana Haber'den gönderilen Ekrem Açıkel Halk TV'ye geçti! Bakın ne iş yapacak?

Neler oluyor! Biri başörtülü diye okula alınmadı! Biri başörtülü diye iş başvurusu reddedildi