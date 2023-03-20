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Jorge Jesus şoku! Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü

Jorge Jesus şoku! Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü

Alanyaspor-Fenerbahçe maçının 68. dakikasında hakeme yönelik itirazları nedeniyle kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, cezalı duruma düştü.

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Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 68. dakikasında oyuncusunun girdiği bir pozisyon sonrasında hakeme tepki gösteren Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, direkt kırmızı kart ile yedek kulübesinden tribüne gönderildi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak.

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