AK Parti Müge Anlı'yı milletvekili adayı yapıyor! Hande Fırat, Hilal Kaplan, Şebnem Bursalı da listede

AK Parti 14 Mayıs seçimleri öncesi medyanın tanınmış yüzlerini milletvekili aday listesine koymaya hazırlanıyor. AK Parti'nin en bomba adayı ATV'nin ekran fenomeni Müge Anlı olacak. Hande Fırat, Hilal Kaplan, Şebnem Bursalı ve Halime Kökçe gibi isimlerin de AK Parti'den aday yapılacağı iddia edildi.

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14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri yaklaştıkça kulisler iyice hareketlendi. AK Parti'nin seçmenin dikkatini çekmek için ekranların önde gelen tartışmacılarını milletvekili adayı yapacağı iddia konuşuluyordu. AK Parti'nin ekran yüzlerini listeye koyma projesinin en güçlü isminin yıllardır ekranlarda kayıpları arayarak fenomen hale gelen Müge Anlı olduğu iddia edildi. AK Parti'nin ekranların vazgeçilmez tartışmacıları gazeteciler Hilal Kaplan, Hande Fırat, Şebnem Bursalı gibi isimleri de listeye koyması bekleniyor.

Kimlere teklif yapıldı?

Gazeteci Talat Atilla, iktidar partisi kulislerine dayandırdığı yazısında Müge Anlı ile köşe yazarları Hasan Basri Yalçın, Hilal Kaplan, Halime Kökce ve Şebnem Bursalı'ya adaylık teklif edildiğini ileri sürdü. Hande Fırat'ın da teklif gidenlerden biri olduğunu dile getiren Atilla, gazetecinin meseleye 'mesafeli baktığını' belirtti. Talat Atilla'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

- 4 Mayıs'ta geçmiş seçimlere oranla bu seçimlerde daha fazla gazetecinin TBMM'ye girebileceğini öngörüyorum. Hatta, vekillik sevdası bu dönem gazetecilerde tavan yaptı.

Müge Anlı'nı yüzde 2 oyu var

- Mesela Müge Anlı. Kötüleri saklandığı delikten çıkaran gazeteci. Anlı, diğer rakiplerine göre çok yönlü destek alsa da, mesleğinde başarılı doğrusu. İktidar partisi Müge Anlı'ya Milletvekili adaylığı teklif etti. İktidar kulislerinde Anlı'nın yüzde 2 ile 2,5 oyu olduğuna inanılıyor.

- Ukalalık yapmak istemem ama bence bu yaklaşımın sosyolojik karşılığı olmadığı gibi siyaset bilimine göre de kabul edilebilir tarafı yok. Bu hesaba göre, Tarkan liste başı yapılsın. Ajda Pekkan'ı da şimdiden Cumhurbaşkanı Yardımcısı ilan edip, hiç seçim sonuçlarını beklemeyelim!

- Müge Anlı'yı mesleğinde başarılı ve ağzı iyi laf yapıyor diye alırsanız, bu anlaşılır. Yok, oyumuzun üstüne oy koyacağız derseniz, bu yanılgıdır. O vakit, Twitter hesabı bir kaç milyon olan fenomenler var. Onların neyi eksik? Milyon diyorum! 50 binle bağımsız milletvekili seçilme imkanı var! Kapın onları!

TBMM'de göreceğimiz gazeteciler

Velhasıl Sabah yazarları Hasan Basri Yalçın ve Hilal Kaplan'a.. Star yazarı Halime Kökce'ye de iktidar partisinden vekillik teklifi geldi. Siyaset bu, elbette saatler içinde her şey değişebilir ama bu gazetecileri TBMM'de görecek gibiyiz. Hayırlı olsun! Bu arada son not olarak Sabah yazarı Şebnem Bursalı'nın da İzmir ve Aydın'dan vekil olmayı istediği konuşuluyor.

Hande Fırat'ı Erdoğan ikna edebilir

- Hande Fırat kendisine ayrı bir başlık açılmasını hak eden bir gazeteci. 15 Temmuz'un simge isimlerinden. Hem şanslı. Hem şanssız. Şanslı çünkü... 15 Temmuz FETÖ kalkışmasında hayatının gazetecilik şansını yakaladı ve aynı anda siyaset ve medya tarihine geçti.

- Şanssız çünkü.. Yaptığı iyi bir gazetecilikti ama bunu partizanlık olarak algılayan bir kesim de oldu. Böyle algılanmasına biraz da çalıştığı kurumların iktidara yakın olmasının katkısı da oldu tabi. Bir kesim tam da bu yüzden Fırat'ın geçmişte yaptığı ses getiren özel haberleri görünmez yapmaya çalıştı.

- Hande Fırat'ın bu şartlara rağmen çalıştığı kurumlarda şartları zorlayarak gazetecilik yapmaya çalıştığını da hak teslimi olarak bir kenara not edelim.

Hande Fırat'a da vekillik teklifinin geldiğini ama şu ana kadar bu öneri ve telkinlere mesafeli baktığı söyleniyor. Direncini sanırım sadece Erdoğan kırabilir.