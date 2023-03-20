Enes Ünal durdurulamıyor Sevilla'ya son dakikada son darbeyi vurdu

AK Parti'de istifa sonrası flaş atama!

AK Parti Müge Anlı'yı milletvekili adayı yapıyor! Hande Fırat, Hilal Kaplan, Şebnem Bursalı da listede

Barcelona Real Madrid'i son dakikada devirdi Barca zirvede tek başına.

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