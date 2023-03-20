Mansur Yavaş'tan "Kılıçdaroğlu'na 'genel başkanlar varsa ben yokum' diyecek" açıklaması

ARKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Altılı Masa ortağı genel başkanların cumhurbaşkanı yardımcılığına karşı çıktığı ve KEmal kılıçdaroğlu ile görüşerek, "Onlar varsa ben yokum" diyeceği iddia edildi. Yavaş, o iddia için "külliyen yalan" dedi.

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TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, geçen günlerde, “Genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar” çıkışı yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan randevu talep ettiğini ve “Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım” diyeceğini öne sürdü. Mansur Yavaş İletişim Ofisi, o iddiaya "külliyen yalan" dedi.

Erdoğan Aktaş çok iddialı yazmıştı

Erdoğan Aktaş, bugün yayımlanan yazısında, “Bu yazıyı 19 Mart Pazar günü öğleden sonra yazıyorum. Randevu ya bugün ya da 20 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek. Siz bu satırları okurken bu randevu gerçekleşmiş olabilir” ifadelerini kullanarak şunları ileri sürmüştü: “Mansur Yavaş bu buluşmada Kemal Kılıçdaroğlu’na, ‘Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, ben seçim çalışmalarına katılmayacağım’ diyecek.

Yavaş: O ifadeler kesinlikle doğru değil

Mansur Yavaş İletişim Ofisi'nden Aktaş'ın iddiasına ilişkin yalanlama geldi. Açıklama şöyle: "Sn. Mansur Yavaş'ın söylediği iddia edilen “Diğer genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa, seçim çalışmalarına katılmayacağım” ifadeleri KESİNLİKLE doğru değildir. Kaynağı belli olmayan, dayanaksız, teyitsiz ve "kulis" adı altında paylaşılan bu tür haberlere itibar edilmemesini rica ederiz."