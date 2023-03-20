BIST 5.080
DOLAR 19,02
EURO 20,32
ALTIN 1.214,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

54 ülkeye ihracat yapılan tesiste toplu balık ölümleri! Üretim 7 milyon ton azalacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
54 ülkeye ihracat yapılan tesiste toplu balık ölümleri! Üretim 7 milyon ton azalacak

TÜRKİYE'de 17 milyon ton ile alabalık üretiminde ilk sırada olan ve 54 ülkeye ihracat yapan Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin çok sayıda tesise zarar vermesi ve toplu balık ölümlerine neden olması nedeniyle yüzde 40 oranında düşüş beklendiği bildirildi. Bakanlığın destek vermesi ile tekrar ayağa kalkmayı hedefleyen balıkçılık sektörü ise umudunu kaybetmeyerek 2024 yılı için hedefine 20 milyon ton üretimi koydu

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından birçok sektör zarar gördü. Türkiye’de alabalık üreticiliği noktasında önemli bir yere sahip Kahramanmaraş’ta balıkçılık sektörü de depremden etkilendi. Denize kıyısı olmamasına rağmen barajlarda ve kıyı tesislerinde üretilen alabalıkların 54 ülkeye ihracatı yapılırken, yaşanan depremlerin ardından tesislerin zarar görmesi sonucunda üretim aşamasında olan tonlarca alabalık telef oldu.

Kahramanmaraş Balıkçılar Dernek Başkanı İbrahim Sarı, yaklaşık 14 tesisin zarar gördüğünü söyleyerek, geçtiğimiz yıl 17 milyon ton üretimi gerçekleştirilen alabalık rekoltesinin bu yıl 10 milyon tona düşeceğini açıkladı.

"Toplu ölümler meydana geldi"

Kara tesislerinin tamamında suların kesilmesi nedeniyle toplu balık ölümlerinin meydana geldiğini aktaran Balıkçılar Dernek Başkanı İbrahim Sarı, “Deprem öncesinde Kahramanmaraş alabalık üretiminde birinci somun üretiminde ise 3’üncü sıradaydı. Biz bu üretilen balıkları işlenmiş bir şekilde yurt içi ve yurt dışı pazarlara sevkiyatını yapıyoruz. Yaklaşık 54 ülkeye ihracat yapılıyor. Türkiye’nin en büyük alabalık işleme tesisi de Kahramanmaraş’ta bulunuyor. Burada üretilen balıklar Katar, Rusya, Hollanda, Arap ülkeleri başta olmak üzere dünya çapına dağılıyor. Depremin ardından en çok kara tesislerimiz etkilendi. Yaklaşık 14 tesiste zarar var. Bunlarla ilgili bakanlığımız çalışmalar yapıyor. Balıkçılık anlamında Kahramanmaraş’ı normale döndürmeye çalışıyoruz. Bu tesisler birdenbire ayağa kalkacak tesisler değil. Bunun için zaman ve destekle ayağa kalkacak. Kara tesislerin tamamında suların kesilmesiyle toplu ölümler meydana geldi. Normale döndürmek adına her yıl küçük takviyeler ve desteklerle olduğu seviyeden daha yukarlara taşımaya çalışacağız” dedi.

"Gelecek yıl hedefimiz 20 milyon ton"

2024 yılında toparlanarak hedeflerinin 20 milyon ton alabalık üretimi olduğunu belirten Sarı “Geçen yıl yaklaşık 17 milyon ton üretimle Türkiye’de bir numara olan alabalık şu anda 10 milyon civarında bekleniyor. Maalesef hedeflediğimiz üretim değil. İnşallah toparlanarak 2024 yılında hedefimiz 20 milyon ton alabalık üretmek. Gönül ister ki bu hedefe ulaşalım fakat şu an için deprem nedeniyle üretimimiz 10 milyon tona düşmüş durumda. Küçülme olarak balıkçılık sektörü şu an yüzde 40 küçüldü. Bazı tesislerimiz de toplu balık ölümleri olduğu için kullanılamaz hale geldi. Bu konuda da yetkililerden yardım istiyoruz. Birçok kara tesisimizin tadilatları yapılarak yeniden balıklandırılması ile ilgili bakanlığımız bir çalışma yapıyor. İnşallah bize faydalı olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
42 milyon liralık oyuncağıyla ilk kez görüntülendi! İşte Arda Turan ve çok konuşulan arabası
Foto Galeri 42 milyon liralık oyuncağıyla ilk kez görüntülendi! İşte Arda Turan ve çok konuşulan arabası Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Müge Anlı'dan adaylık çıkışı! Yüzde 2 oyum varmış, yüzde 25 olmadan aday olmam!
Müge Anlı'dan adaylık çıkışı! Yüzde 2 oyum varmış, yüzde 25 olmadan aday olmam!
Karı-kocadan haber alınamayınca yakınları kayıp ihbarı yaptı acı gerçek ortaya çıktı
Karı-kocadan haber alınamayınca yakınları kayıp ihbarı yaptı acı gerçek ortaya çıktı
Altay Bayındır 4 yıl daha Fenerbahçe'de! İmzayı atan Bayındır'dan açıklama
Altay Bayındır 4 yıl daha Fenerbahçe'de! İmzayı atan Bayındır'dan açıklama
Ekrem Açıkel eşi kimdir ne iş yapıyor Işık Açıkel kaç yaşında?
Ekrem Açıkel eşi kimdir ne iş yapıyor Işık Açıkel kaç yaşında?
Fatih Karagümrük'ün yenilmezlik yürüyüşü sürüyor
Fatih Karagümrük'ün yenilmezlik yürüyüşü sürüyor
İslam Memiş'ten çıldırtan dolar tahmini! Rekor kırmıştı dolar yükseliyor
İslam Memiş'ten çıldırtan dolar tahmini! Rekor kırmıştı dolar yükseliyor
İsviçreli bankacılık devi UBS, çöküşün eşiğindeki Credit Suisse'i satın aldı
İsviçreli bankacılık devi UBS, çöküşün eşiğindeki Credit Suisse'i satın aldı
Paraya sıkışan öğrenci Akbank'a koşsun 400 çek-harca limiti hazır süre kısalıyor
Paraya sıkışan öğrenci Akbank'a koşsun 400 çek-harca limiti hazır süre kısalıyor
Banka hesabı olan EYT'liye anında 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi aynı gün tık hesabınızda o haber az önce geldi
Banka hesabı olan EYT'liye anında 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi aynı gün tık hesabınızda o haber az önce geldi
Recep İvedik'in Nurullah'ı Recep İvedik 8 için tarih verdi
Recep İvedik'in Nurullah'ı Recep İvedik 8 için tarih verdi
Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile görüşüyor! Ertelenen görüşme TBMM'de gerçekleşiyor
Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile görüşüyor! Ertelenen görüşme TBMM'de gerçekleşiyor
42'nci evlilik yıl dönümünde kocası en büyük sürprizi yaptı
42'nci evlilik yıl dönümünde kocası en büyük sürprizi yaptı