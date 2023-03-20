Banka hesabı olan EYT'liye anında 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi aynı gün tık hesabınızda o haber az önce geldi

Emekliler için bu sene bahar erken geldi. Hele EYT ile emekli olan ve ilk maaşını alacak olan milyonlarca emeklinin yüzü de erken gülecek. Hem ilk emekli maaşı hem promosyon ve bayram ikramiyesi derken emeklinin cebi nisan ayında dolacak. EYT'liye bir müjde de Akbank'tan geldi. Akbank 50.000 TL ve altındaki tutarlarda 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sunacak.

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EYT yasası çıktı milyonların beklediği sonunda oldu ve uygulama başladı. Yıllardır emeklilik hayali kuran prim gün sayısı dolduğu halde emekli olmak için yaşı bekleyen milyonlarca vatandaşın hayali gerçek oldu. Uzun bir bekleyiş sonrasında hayaline kavuşan EYT'lilere bir müjde de Akbank'tan var. Nisan ayında cebine hem ilk EYT maaşı hem banka promosyonları hem de Ramazan bayramı ikramiyesi girecek olan vatandaşa bir güzellikte Akbank yapıyor. Akbank EYT olan vatandaşlara özel bir ihtiyaç kredisi kampanyası hazırladı. İhtiyacınız olan paraya uzun vadeli ve düşük faizli kredi imkanlarından yararlanmak için yakınızdaki şubeye gitmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca ilk kredi ödemenizi en fazla 93 gün erteleyebilirsiniz. İhtiyaç kredilerinde azami vade; 50.000 TL ve altındaki tutarlarda 36 ay, 50.000 TL üzeri 100.000 TL ve altındaki tutarlarda 24 ay, 100.000 TL üzerindeki tutarlarda ise 12 aydır

EYT'li bayram ikramiyesi alacak mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.

Teklifin yasalaşmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde emekli olacak ve maaş almaya başlayacak kişiler, bayram ikramiyelerinden yararlanıp yararlanamayacağını merak ediyor. Bayram ikramiyeleri her emekli birey tarafından alınan bir haktır.

Buna göre; Nisan ayında ilk maaşlarını alacak olan EYT'liler 21 Nisan'a denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde de ikramiyelerini alacak.

Bayram ikramiyesi ne zama yatar?

Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

Konuya ilişkin henüz resmi bir tarih açıklama yapılmadı. Ramazan bayramı emekli ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor.

Emekliliğe ilk adımı EYT kredisi ile atın!

Kampanya Koşulları

Faiz oranlarının; kredi tutarı, kredi vadesi, müşteri risk skoru ve benzeri nedenlerle kişi özelinde değişebildiğini bilmenizi isteriz. Tabloda belirtilen örnek kredi bilgileri, en iyi risk skoruna sahip müşterilerimize sunulan faiz oranları ile oluşturulmuştur. Talep ettiğiniz vade ve tutara göre size özel sunulan faiz oranları hakkında şubelerimizden bilgi alabilirsiniz.

Avantajlı faiz oranıyla sunduğumuz kredi kampanyamız yalnızca hayat sigortası teminatlı ihtiyaç kredisi için geçerlidir. Bununla birlikte sigortasız kredilerimiz için şubelerimizden bilgi alabilir ve dilerseniz sigortasız kredi kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Kredi başvurusu ve kullanımını sadece şubelerimizden yapabileceğinizi bilmenizi isteriz.

Kredi masrafını içeren örnek ödeme planı ve yıllık maliyet oranını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Hayat sigortası prim tutarı; kredi tutarı, kredi vadesi, faiz oranı ve krediyi kullanacak olan kişinin yaşına göre değişiklik göstereceğinden toplam geri ödeme tutarına dahil edilmemiştir.

Erteleme dahil ihtiyaç kredilerinde azami vade; 50.000 TL ve altındaki tutarlarda 36 ay, 50.000 TL üzeri 100.000 TL ve altındaki tutarlarda 24 ay, 100.000 TL üzerindeki tutarlarda ise 12 aydır. Azami kredi vadesi belirlenirken, mevzuatta belirlenen sınırlamalar doğrultusunda müşterinin varsa mevcut kredilerinin bakiyesi de dikkate alınabileceğinden azami vadeler değişebilecektir. İlk ödeme en fazla 92 gün ertelenebilir. Ödemesiz dönem sonunda ilk ödeme olarak erteleme faizinin tamamı tahsil edilir, normal taksit ödemeleri bir sonraki aydan itibaren başlar.

Kredi tahsis ücretinin, kredi tutarının binde 5’i kadar olduğunu, bu tutar üzerinden ayrıca %10 oranında BSMV tahsil edildiğini bildirmek isteriz.

Banka uygun görmediği kredi başvurularını reddetme ve gerekli görülmesi halinde ek bilgi/belge isteme, kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.