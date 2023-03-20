Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu, Ttüm Türkiye için geçerli! Fırıncılar Federasyonu açıkladı...
Ramazan ayına günler kala 'Ramazan Pidesi'nin fiyatı belli oldu. Daha önce bir çok ilde pide fiyatları farklı farklı açıklanmıştı ancak bu kez duyuruyu yapan Türkiye Fırıncılar Federasyonu oldu.Abone ol
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı 2023 yılı ramazan pidesi fiyatını açıkladı. Balcı, "Bu sene Türkiye genelinde azami uygulanacak fiyat, 300 gramı 10 TL olarak uygulanacaktır; kilogram fiyatı 33 TL" dedi.
Ekmek fiyatında değişiklik yok
Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, Ekmek fiyatında bir değişiklik yok ülke genelinde ekmek 5TL; gündemimizde ekmek fiyatında bir değişiklik bulunmuyor" ifadelerini kullandı.