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Peş peşe gelen indirim sonrası motorine zam geliyor! Güncel benzin ve motorin fiyatı...

Peş peşe gelen indirim sonrası motorine zam geliyor! Güncel benzin ve motorin fiyatı...

Milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında değişiklikler devam ediyor. Zamların ardından indirim haberleri peş peşe gelmişti. Geçtiğimiz günlerde gelen 1 lira 34 kuruşluk indirimin ardından motorinde zam bekleniyor.

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Brent petrol fiyatlarındaki ve dövizdeki değişimle birlikte akaryakıt fiyatları da değişkenlik gösteriyor.  20 liranın altına inan motorine zam gelmesi bekleniyor. 81 kuruş olarak yapılacak zam, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Motorin grubuna geçen günlerde 1,34 TL'lik indirim yapmış, bu indirimle birlikte motorin benzin fiyatının altına inmişti.

İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul'da güncel motorin ve benzin fiyatları kaç TL? 

İstanbul'da motorin litre fiyatı 19,61 liradan satılıyor.

Benzinin litre fiyatı ise 20,54 liradan satılıyor.

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