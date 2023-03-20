İstanbul'da 1 hafta hava nasıl olacak? Orhan Şen'den flaş açıklama! Meteoroloji: Sıcaklıklar batıda artıyor doğuda azalıyor
20 Mart Pazartesi hava tahmin raporu Meteoroloji tarafından yayımlandı. Batı bölgelerde artması beklenen sıcaklıklar Doğu bölgelerde ise azalacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 20 Mart günü yağış beklenmiyor. Hava profesörü Orhan Şen, günün hava durumuna dair genel değerlendirmede bulunurken İstanbul'da 1 hafta boyunca havanın nasıl olacağını paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da 1 hafta...
Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen, "İstanbul'da bugün yağış yok, önümüzdeki 1 haftada da yok. Sıcaklık bugün yarın yükseliyor 13-15 C. Çarşamba 12 C ye düşecek ama Hafta sonu daha da yükselecek." dedi.