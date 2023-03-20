İstanbul'da 1 hafta hava nasıl olacak? Orhan Şen'den flaş açıklama! Meteoroloji: Sıcaklıklar batıda artıyor doğuda azalıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.