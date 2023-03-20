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Bloomberg HT muhabirinden yalan haber! Depremzede çocuk adeta isyan etti: Hepsi yanlış!

Bloomberg HT muhabirinden yalan haber! Depremzede çocuk adeta isyan etti: Hepsi yanlış!

Bloomberg HT muhabiri Cemre Nur Karaca, yaptığı haberde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 8 yaşındaki Belinay'ın ablalarının öldüğünü, okula gidemediğini ve sağlıklı beslenemediğini iddia etti. Yapılan haberin yalan olduğu küçük kızın konuşmasıyla ortaya çıktı.

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Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yaralarını sararken, bazı medya grupları yalan haber üzerinden algı operasyonuna kalkıştı. Depremden etkilenen bölgelerde yürütülen faaliyetleri görmezden gelen Bloomberg HT muhabiri Cemre Nur Karaca, yalan habere ve yalan dolu bir paylaşıma imza attı.

Bloomberg HT Muhabiri Cemre Nur Karaca deprem bölgesinde yaptığı yayında depremzede vatandaşları ısrarla devleti kötülemek için yönlendirdi.

Muhabir: "Sağlıklı beslenemiyor, çaresizce konteyner bekliyor"

Yaptığı yayın sonrasında Twitter'daki hesabından paylaşım yapan Karaca, "Adı Belinay daha 11 yaşında. Gaziantep Nurdağı'na bağlı Keçikuyu köyünde yaşıyor. 3 ablasının cansız bedenini çıkarmışlar o enkazlardan. Okula gidemiyor, sağlıklı beslenemiyor çaresizce konteyner bekliyor. Depremden 1 ay geçmiş hala adım atan yok." ifadelerini kullandı.

Belinay: Hepsi yanlış

Belinay isimli küçük kızı provokasyonuna alet etmek isteyen Karaca'nın yaptığı paylaşımın tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.

A Haber mikrofonlarına konuşan küçük Belinay, "Bir tane kadın böyle bir yerde dur bende senin fotoğrafını çekeyim dedi. İşte beni paylaşmışlar, yalan yanlış şeyler. Yaşımı bile yanlış yazmışlar. Ben 11 yaşında değilim ben 8 yaşındayım. Çok yanlış şeyler yazmışlar. Benim ablam ölmedi. Ben okuyorum çok yanlış yazmışlar. Bir de benim sağlıksız beslendiğimi yazmışlar. Hepsi yanlış hepsi yanlış." tepkisini gösterdi.

Paylaşımını sildi

Ailenin tepki dolu açıklamaları sonrası algı çalışması ortaya çıkan Bloomberg HT Muhabiri Cemre Nur Karaca paylaşımını hemen ortadan kaldırdı.

Kaynak: Sabah

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