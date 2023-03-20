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Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 20 Mart altın fiyatları coştu dolar, bitcoin, dolar

Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 20 Mart altın fiyatları coştu dolar, bitcoin, dolar

Geçtiğimiz hafta ons altında görülen sert yükselişin etkisiyle birlikte gram altın 1216 liraya kadar yükselerek tarihi rekor kırdı. İlk kez 1200 lira bandını aşan gram altın haftayı yüzde 6.6 oranında değer kazancıyla tamamladı. Yeni haftada altın fiyatlarında son durum ne? Uzmanlara göre yükselişin devamı var. İşte piyasalarda son durum... Dolar, Euro, Bitcoin...

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Altındaki yükseliş iç piyasaya da yansıdı. Gram altın 1.216 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Altının gram fiyatı bugün 1.208 liradan alıcı buluyor.

20 Mart dolar 19.01, Euro 20.29 liradan işlem görüyor.

20 Mart altın fiyatları ne oldu?

Gram altın:1.208

Çeyrek altın:2.008

Yarım altın:4.016

Cumhuriyet altını:8.000

Gözler FED kararında

Fed'in çarşamba günü sona erecek toplantısından çıkacak faiz kararına kadar altında yukarı yönlü ivmenin korunacağı öngörülüyor.

Kulplu çeyrek altınlar daha mi pahalıdır? 

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

Her düşüş alım fırsatı

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de tv100'deki yazısında gram altın ve Bitcoin için yeni haftada beklenenleri kaleme aldı ve şunları kaydetti:

Haziran sonrası için bin 450-bin 550 lira öngörüm devam ediyor.Ondan sebep her düşüş kademeli alım fırsatı verebilir.Kâr satışının makas aralığından dolayı riskli olduğunu düşünüyorum.Beklemek fayda sağlar, yükseliş yeni başladı.

Bitcoin'de hedef

Haftayı yüzde 8,17’lik yükselişle 26,780 dolar seviyesinden tamamlamıştı. 28 bin 600’ün üzerinde kalıcı olabilirse hedef 32-33 bin dolar seviyeleri. Destek seviyesi olarak 25 bin 500 dolar seviyesini takip edeceğim.

 

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