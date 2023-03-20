Selde küçük kızıyla kaybolmuştu, hamile olan Fatma hemşireden kahreden haber!

ŞANLIURFA ve Adıyaman'ı vuran selde can kaybı 19'a yükseldi. 1,5 yaşındaki kızıyla birlikte sel sularında kaybolan 2 aylık hamile hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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Deprem bölgesinde yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 19'a yükseldi. Adıyaman'ın Tut ilçe merkezinden geçen derenin sağanak sonrası taşması sonucu, kaldıkları konteyner sele kapılan 2 aylık hamile hemşire Fatma Tekdal ve 1,5 yaşındaki kızı kaybolmuştu. Fatma Tekdal'dan acı haber gelirken kızı Zeynep Zümra Tekdal’ı arama çalışmaları devam ediyor.

Felaketin 6'inci gününde Tut ilçesi Ömerova Deresi ve çevresinde jandarma ekipleri, polis ekipleri ve AFAD ekipleri çalışmalar gerçekleştirildi.

Cesedi kanal içerisinde tespit edildi

Çalışmalar neticesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komando Birliği ekiplerince 20 kilometrelik alanda dron ile yapılan aramalarda Göksu Çayı üst kısmında bulunan kanal içerisinde Fatma Tekdal’a ait ceset tespit edildi.

Dron ile tespit edilen cesedin bulunduğu yere Jandarma Su Altı Arama ve Kurtarma Ekipleri, Polis Dalgıç ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları çalışmalarla 2 aylık hamile Fatma Tekdal’ın cansız bedenini sudan çıkarttı. Tekdal’ın cenazesi ambulansla hastane morguna kaldırıldı.