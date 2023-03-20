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42 milyon liralık oyuncağıyla ilk kez görüntülendi! İşte Arda Turan ve çok konuşulan arabası

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42 milyon liralık oyuncağıyla ilk kez görüntülendi! İşte Arda Turan ve çok konuşulan arabası

Arda Turan, 42 milyon TL'ye satın aldığı yeni aracıyla çok konuşulmuştu. Eski futbolcu, adeta bir servet bayıldığı yeni aracıyla ilk kez görüntülendi. İşte Bebek'te aracıyla objektife yansıyan Arda Turan...

42 milyon liralık oyuncağıyla ilk kez görüntülendi! İşte Arda Turan ve çok konuşulan arabası

Arda Turangeçen yılın sonunda futbolu bırakmıştı. Mesleğine teknik direktör olarak döneceği konuşulan Turan geçen ay satın aldığı yeni aracıyla gündeme gelmişti.

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42 milyon liralık oyuncağıyla ilk kez görüntülendi! İşte Arda Turan ve çok konuşulan arabası

Arda Turan dünyaca ünlü İngiliz otomobil markası Rolls Royce’un Cullinan modeline 2.1 milyon Euro, yani 42 milyon TL ödemişti.

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42 milyon liralık oyuncağıyla ilk kez görüntülendi! İşte Arda Turan ve çok konuşulan arabası

Turan’ın ülke gündeminden ötürü yeni oyuncağıyla görünmek istemediği için trafiğe çıkmadığı söyleniyordu. Arda Turan önceki akşam Rolls Royce’uyla, Bebek’te ilk kez görüntülendi.

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42 milyon liralık oyuncağıyla ilk kez görüntülendi! İşte Arda Turan ve çok konuşulan arabası

Trafikte seyir halinde devam eden Arda Turan basın mensuplarını görünce selam vermekle yetindi.

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