42 milyon liralık oyuncağıyla ilk kez görüntülendi! İşte Arda Turan ve çok konuşulan arabası
Arda Turan, 42 milyon TL'ye satın aldığı yeni aracıyla çok konuşulmuştu. Eski futbolcu, adeta bir servet bayıldığı yeni aracıyla ilk kez görüntülendi. İşte Bebek'te aracıyla objektife yansıyan Arda Turan...
Arda Turangeçen yılın sonunda futbolu bırakmıştı. Mesleğine teknik direktör olarak döneceği konuşulan Turan geçen ay satın aldığı yeni aracıyla gündeme gelmişti.
Arda Turan dünyaca ünlü İngiliz otomobil markası Rolls Royce’un Cullinan modeline 2.1 milyon Euro, yani 42 milyon TL ödemişti.
Turan’ın ülke gündeminden ötürü yeni oyuncağıyla görünmek istemediği için trafiğe çıkmadığı söyleniyordu. Arda Turan önceki akşam Rolls Royce’uyla, Bebek’te ilk kez görüntülendi.
Trafikte seyir halinde devam eden Arda Turan basın mensuplarını görünce selam vermekle yetindi.