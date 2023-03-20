Müge Anlı'dan adaylık çıkışı! Yüzde 2 oyum varmış, yüzde 25 olmadan aday olmam!

AK Parti'nin Müge Anlı'yı milletvekili adayı göstereceği iddia edilmişti. Müge Anlı, ATV'deki Müge Anlı İle Tatlı Sert programının açılışında konuşan Müge Anlı, "Bana bir teklif gelmedi, razı olmam teklif edilse de" dedi. Müge Anlı, "Yüzde 2 oyum varmış, yüzde 25 deyin de bari şanımız yürüsün" dedi.

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ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı, AK Parti'nin kendisini milletvekili adaya göstereceği iddialarıyla ilgili konuştu. Yüzde 2.5'luk oy oranına sahip olduğu öne sürülen Müge Anlı, "Bir kere çok az yüzde 2.5. Razı olmam teklif edilse de..." dedi.

Aday olsam bakın kaç oy alırım!

"Bugün ben kendim aday olsam görün bakalım yüzde kaç alıyorum" diyen müge Anlı, "Benim siyasetle alakam yok. Yapmak da istesem onu biliyorsunuz yaparım. Meclis'te de kadınlar görürsünüz. İstesem yaparım. Beni de abuk subuk TT yapmayın" ifadelerini kullandı.

Yüzde 25 falan yapın da şanımız yürüsün!

Müge Anlı devamında da "Gelen teklif de yok. Aşk olsun hiç teklif de yok. Madem yapacaksınız yüzde 25 falan yapın da şanımız yürüsün. Siz öyle uydurursanız dalganız da böyle geçilir." ifadelerini kullandı.