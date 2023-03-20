'Kocam evden kovdu, kızımla parkta yattık depremde ev yıkıldı o öldü' demişti! Depremin en ilginç hikayesi yalan çıktı!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 11 şehirde büyük yıkıma, 50 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Depremin ardından birçok acı hikaye ortaya çıktı. Onlardan biri, belki de en ilginci Malatya’da depreme yakalandığını iddia eden Canan Tuğ’un hikayesiydi. Canan Tuğ, 5 Şubat günü aylar önce boşanma kararı aldığı eşi Zeki Tuğ’la barışmak için Malatya’daki evinde görüştü. İddiaya göre, Zeki Tuğ 6 Şubat saat 02.00 sularında tartışma yaşadıkları Canan Tuğ ve 3 yaşındaki kızları Ömür’ü evden kovdu. Kalacak yeri olmayan Canan Tuğ, depreme de kentte sığındıkları bir parkta yakalandıklarını öne sürdü. Hikayenin ilginç yanı ise, Zeki Tuğ’un eşini evden konduktan sonra depremde yıkılan apartmanın enkazında hayatını kaybetmesi ve kızıyla birlikte evden kovulan Canan Tuğ’un bu sayede hayatta kalmasıydı.