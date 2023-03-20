'Kocam evden kovdu, kızımla parkta yattık depremde ev yıkıldı o öldü' demişti! Depremin en ilginç hikayesi yalan çıktı!
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin ardından binlerce acıklı hikaye ortaya çıktı. Bunlardan en ilginci ise Malatya'dan geldi. "Barışmak için eve gelen kocam küçük kızımla beni evden kovdu. O gece parkta yattık, evimiz yıkıldı, kocam enkazda öldü" diyen kadının tüm anlattıkları yalan çıktı. Canan Tuğ, deprem gecesi Hakkari'deymiş. Depremden sonra Malatya'ya gelip depremzede rolü yapmış. Kocası da Malatya'da değil Adıyaman'daki köyünde deprem enkazı altında ölmüş.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 11 şehirde büyük yıkıma, 50 binden fazla insanın ölümüne neden oldu. Depremin ardından birçok acı hikaye ortaya çıktı. Onlardan biri, belki de en ilginci Malatya’da depreme yakalandığını iddia eden Canan Tuğ’un hikayesiydi. Canan Tuğ, 5 Şubat günü aylar önce boşanma kararı aldığı eşi Zeki Tuğ’la barışmak için Malatya’daki evinde görüştü. İddiaya göre, Zeki Tuğ 6 Şubat saat 02.00 sularında tartışma yaşadıkları Canan Tuğ ve 3 yaşındaki kızları Ömür’ü evden kovdu. Kalacak yeri olmayan Canan Tuğ, depreme de kentte sığındıkları bir parkta yakalandıklarını öne sürdü. Hikayenin ilginç yanı ise, Zeki Tuğ’un eşini evden konduktan sonra depremde yıkılan apartmanın enkazında hayatını kaybetmesi ve kızıyla birlikte evden kovulan Canan Tuğ’un bu sayede hayatta kalmasıydı.
Sözcü gazetesinden Ali Özgür İnan, Canan Tuğ'un büyük yalanını ve deprem dolandırıcılığını ortaya çıkardı. Depremin olduğu gece Malatya merkez ve çevresi kar yağışı altındaydı ve hava oldukça soğuktu. Böyle bir havada bir insanın yanında 3 yaşında bir çocukla sokakta olması oldukça zordu. Bu iddianın peşine düşen gazeteci İnan, önce Zeki Tuğ’un kardeşi Barış Tuğ’la sonra da Canan Tuğ'la görüştü. Kardeşiyle birlikte aralarında akrabalarının da olduğu 11 kişiyi Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine Bağlı Aksu Köyü’nde kaybettiklerini ifade eden Barış Tuğ şunları anlattı:
“Canan, abim Zeki Tuğ’la evliydi ama aralarında detaylarını çok da bilmediğim sorunlar vardı. Depremden bir ay kaç önce Canan abimle konuşarak çocuğuyla birlikte evden ayrılma kararı aldı. Bir sığınma evine başvurduğunu öğrendik ama nerede olduğunu abim de dahil kimse bilmiyordu. Ara sıra irtibat kuruyor daha sonra telefon numarasını değiştiriyordu. Canan Tuğ’un hikayesini biz de herkes gibi medyadan öğrendik ve gerçekten anlattıkları karşısında hayrete düştük." (FOTO: Zeki Tuğ’un cansız bedeni akrabaları tarafından bu evden çıkarıldı)
Abim Malatya'da değil Adıyaman'da köyde öldü
"Çünkü abim anlatıldığı gibi Malatya’da bir apartmanda değil, Adıyaman’ın Aksu Köyü’ndeki evinde tek başına yaşıyordu. Depreme de orada yakalandı ve ankaz altında hayatını kaybetti. Canan’ın anlattığı gibi abimin evinde olsalardı ve abim onları kovsaydı dışarda yaşama şansları yoktu. Çünkü o gece köyde hava sıfırın altındaydı, kar yağıyordu ve yollar kapalıydı. Ayrıca köyde park da yok.” (Fotoğraf: Zeki Tuğ’un Adıyaman Çelikhan’a bağlı Aksu Köyü’nde hayatını kaybettiği ev ve ölüm tutanağı.)